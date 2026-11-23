ТОВ "Катіон Інвест" (с.Теребля, Тячівський р-н, Закарпатська обл.), єдиний виробник технічної солі в Україні, підготувало проєкт встановлення модуля фотосепарації вартістю $1,1 млн, що дасть можливість підприємству розпочати випуск харчової кам'яної солі з високим вмістом хлориду натрію (NaCl) та дуже чистої хімічної солі (близько 98% NaCl) для компаній, які самі виготовляють розсоли, повідомив директор компанії Сергій Кондратьєв.

"За нашими планами (виробництво становитиме) на рік: 60 тис. тонн збагаченої кам'яної солі, зокрема хімічно чистої, 20 тис. тонн кухонної харчової й ще 60 тис. тонн технічної солі для доріг. Разом це близько 140 тис. тонн", – описав він очікування від реалізації проєкту в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Директор зауважив, що сіль на Тереблянському родовищі, яке розробляє "Катіон Інвест", за хімічним складом дуже чиста: вміст кальцію (Ca), магнію (Mg) і сульфатів (SO₄) у ній у 3-4 рази нижчий, ніж у "Артемсолі". Фізично вона забруднена аргілітом (глина), який має сірий колір, але саме колір і дозволяє відсікти його фотосепаратором. Для підприємств хімічної галузі, як-от "Карпатнафтахім", рівненський "Азот" чи "Дніпроазот", чиста хімічна сіль є привабливим продуктом, бо через низький вміст сульфатів і кальцію теплообмінники в їхніх процесах менше пошкоджуються, зазначив очільник підприємства.

Кондратьєв додав, що наступним етапом реалізації проєкту є випуск ще 60 тис. тонн на рік вакуум-виварної солі "Екстра", але це окремий високотехнологічний напрям із застосуванням іншої технології, де з чистого розсолу йде випарювання.

"Для неї потрібні градирні та окрема інфраструктура охолодження води. Турецька або німецька технологія випарювання займає близько року-півтора. Компанії, які нас аналізували й мають значні людські та фінансові ресурси, оцінювали реалізацію цього напряму з нашого стану приблизно у півтора-два роки", – пояснив директор.

За його словами, строки реалізації проєкту фотосепарації залежать від того, як розвиватиметься корпоративний конфлікт, який триває між власниками компанії з 2024 року.

"Якщо корпоративний конфлікт хоча б зупиниться, відійде вбік, то компанія за рахунок власних коштів зможе це реалізувати у період весна-літо-27", – сказав він.

У такому разі "Катіон Інвест" міг би вийти на виробництво близько 100 тис. тонн солі у 2027 році, понад 120 тис. тонн – у 2028-му й 140 тис. тонн – до 2029 року, спрогнозував Кондратьєв.

"Один із основних ризиків – це корпоративний конфлікт, де є різні позиції щодо подальших кроків", – підсумував директор та зазначив, що наразі не бачить перспективи, що цей конфлікт може бути врегулюваний найближчим часом.

Згідно з даними ресурсу YouControl, доходи "Катіон-Інвест" у 2025 році зросли на 61,2% – до 33,36 млн грн, а чистий прибуток склав 19,03 млн грн проти чистого збитку 14,54 млн грн рік тому. Наразі підприємство виробляє 3-4 тис. тонн технічної солі на місяць.

Власниками "Катіон Інвест" з одного боку є венчурний корпоративний інвестфонд "Ехо" Валентина Кондратьєва, батька Сергія Кондратьєва – 50%, а з іншого – венчурний корпоративний інвестфонд "Юкон" Оксани Омельяненко з 45% та Ігор Герей з 5%.