ТОВ "Катіон-Інвест" (с.Теребля, Тячівський р-н, Закарпатська обл.), яке є єдиним виробником технічної солі в Україні, планує почати роботу з клієнтами за річними контрактами, щоб мати більш прогнозований графік роботи, повідомив директор компанії Сергій Кондратьєв.

"Моя основна задача зараз – укласти ці річні договори, щоб ми працювали без зупинок", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Кондратьєв зазначив, що компанія вже отримує пропозиції й запити на довгострокові контракти на рік, бо є області, які зацікавлені купувати дешевшу сіль.

"Єдина умова: постачати її потрібно цілий рік. Але тоді вони можуть отримати свої об'єми суттєво дешевше, ніж купують імпортну. Для нас як для виробника це також зручно, бо дає змогу виробляти планово", – пояснив директор.

За його словами, зараз попит на технічну сіль дуже значний, бо багато областей вчасно не підготувалися, а імпортна сіль "дуже слабо заходить в Україну", тому що основні її поставки були з Єгипту морем, тоді як зараз її возять автомобілями з сусідніх країн, що дорожче в рази.

Кондратьєв уточнив, що через корпоративний конфлікт, який триває з 2024 року, підприємство виробляє близько 3-4 тис. тонн на місяць технічної солі, хоча попит на неї більший. "Високий сезон" поставок цієї продукції компанія проходить до березня-квітня, після чого зупиняється на невелике технічне обслуговування, додав директор.

"Загальна потреба України в солі оцінюється у 500 тис. тонн на рік, у тому числі у технічній…", – в цілому оцінив він український ринок.

"Ринок технічної солі сильно впав, тож 400 тис. тонн технічної солі просто не будуть реалізовані", – прокоментував він початкові плани підприємства виробляти до 40 тис. тонн технічної солі на місяць.

Кондратьєв уточнив, що наразі сіль у підприємства закуповує Київська область, Хмельницька область, Закарпаття.

"Ми працюємо, і потреба в нашій продукції дуже велика. Покупці задоволені нею, єдине що – ми просто не можемо дати ринку більше ", – підсумував директор.

За його словами, наразі "Катіон-Інвест" орієнтується на впровадження модуля фотосепарації та виробництво близько 140 тис. тонн солі на рік до 2029 року, з яких буде приблизно 60 тис. тонн технічної дорожньої солі, 60 тис. тонн збагаченої кам'яної солі (зокрема фотосепарованої, з різним рівнем збагачення) і 20 тис. тонн кухонної харчової солі.

"Вихід на ці обсяги ми розраховуємо поступово: близько 100 тис. тонн у 2027 році, понад 120 тис. тонн у 2028-му й 140 тис. тонн до 2029 року", – зазначив Кондратьєв.

Він також нагадав, що потенційно саме родовище, підземна інфраструктура і шахта можуть забезпечити видобуток 500 тис. тонн солі на рік, що відкриває можливості перед підприємством у майбутньому виходити й на експортні ринки.

Згідно з даними ресурсу YouControl, доходи "Катіон-Інвест" у 2025 році зросли на 61,2% – до 33,36 млн грн, а чистий прибуток склав 19,03 млн грн проти чистого збитку 14,54 млн грн рік тому.