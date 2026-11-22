Делегація Національного банку України на чолі з головою НБУ Андрієм Пишним відбула з робочим візитом за кордон у Велику Британію, Німеччину та Туреччину, у тому числі для підготовки та участі у слуханнях у справі ексвласників націоналізованого Сенс Банку (раніше Альфа Банк) компанії ABH Holdings S.A. (ABHH, Люксембург) проти України.

"Делегація НБУ проведе консультації з юридичними радниками в межах підготовки до слухань у справі ABHH проти України та надалі візьме участь у засіданнях міжнародного арбітражу в цій справі", – йдеться у повідомленні Нацбанку у Facebook.

Згідно з інформацією Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) та травневим процедурним наказом сформованого по справі трибуналу, слухання розпочнуться 30 листопада у Стамбулі. Це місто запропонувала сторона позивача разом із варіантом проведення їх у Сінгапурі.

Перед цим, 12 травня 2025 року, трибунал задовільнив прохання України та попри незгоду позивача прийняв рішення про біфуркацію – розгляд справи у два етапи. Наразі мова йде про розгляд першого – питання юрисдикції та відповідальності, тоді як питання оцінки збитків (quantum) винесено в окремий етап, який відбудеться лише у разі визнання юрисдикції трибуналу. Вже тоді був оновлений процесуальний календар, згідно з яким трибунал доступний для слухання щодо юрисдикції та відповідальності протягом тижнів з 30 листопада, 7 грудня та 14 грудня 2026 року.

Нацбанк зазначив, що окрім арбітражного спору з ABHH представники НБУ також візьмуть участь у конференції EIOPA зі східного співробітництва (Eastern Cooperation Conference 2026), зустрічі голів центральних банків країн-кандидатів та потенційних кандидатів на вступ до ЄС, а також у заході Загальної ради ЄЦБ на тему "Економічні та фінансові зв'язки і транскордонні ефекти між країнами (потенційними) кандидатами на вступ до ЄС та зоною євро ЄС!". Під час заходу заплановано виступ голови НБУ.

Упродовж візиту запланована також низка двосторонніх зустрічей, зокрема з президенткою ЄЦБ Крістін Лагард, а також керівниками центральних банків Великої Британії, Німеччини та Туреччини.

Окрім того на запрошення Оксфордського університету Пишний прочитає лекцію та долучиться до академічних дискусій щодо досвіду роботи НБУ під час війни, а також візьме участь у молодіжному економічному форумі Euro20+, організованому Німецьким федеральним банком для обговорення майбутнього Європи.

Як повідомлялося, пов'язана із "Альфа-Груп" компанія ABHH 29 грудня 2023 року подала запит до ICSID на арбітраж і позовну заяву проти України на суму понад $1 млрд, вимагаючи повної компенсації за незаконну, на її думку, експропріацію Сенс Банку шляхом примусової націоналізації.

Сенс Банк у середині 2023 року посідав 11-те місце серед 65 банків, що діяли в Україні за розміром активів, – приблизно 3,4% від активів усієї банківської системи країни, або 96,637 млрд грн. Його націоналізували у 20-х числах липня того самого року за спеціально ухваленим законом як системно важливий банк із мажоритарними акціонерами з "Альфа-Груп", які потрапили під санкції. На початок жовтня 2026 року загальні активи банку зросли до 161,7 млрд грн, або до 3,7% від загальних активів банківської системи, що забезпечувало йому 9-е місце на ринку за цим показником.

Основними акціонерами ABHH є Михайло Фрідман – 32,8632%, Петро Авен – 12,4018% і Андрій Косогов – 40,9614%, за частками яких Нацбанк ще у квітні 2022 року призначив довіреною особою ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова. Міноритарними акціонерами Сенс Банку до націоналізації, згідно зі структурою капіталу холдингу, були The Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та італійський Unicredit s.p.a. – 9,9%.

ABHH у червні 2023 року заявляв про досягнення домовленості щодо продажу за $1 пакета розміром 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору, проте наприкінці вересня, після націоналізації, заявив про ініціювання міжнародного арбітражу.

Після попереднього розслідування НАБУ про так звані "плівки Міндіча" у травні 2026 року ABHH заявило, що інформація правоохоронців начебто підтверджує версію ексвласників про те, що банк було націоналізовано для перетворення у "спеціалізований інструмент для підтримки та отримання прибутку від злочинної діяльності".

У свою чергу Нацбанк заявив, що його друга інспекційна перевірка у Сенс Банку, яку було завершено у квітні 2025 року, виявила значний масив раніше невідомих конфіденційних (таємних) протоколів колегіальних органів цього банку, які мають допомогти Україні у міжнародному арбітражі.

"Аналіз значного масиву виявлених даних щодо непрозорої управлінської практики колишнього Альфа Банку, що застосовувалися починаючи щонайменше з 2013 року, досі триває і є важливою складовою матеріалів, які використовуються Міністерством юстиції України в підготовці до розгляду в міжнародному арбітражі", – йшлося у заяві правління Нацбанку наприкінці серпні цього року.

ABHH відкинула обвинувачення, що банк за часів колишніх власників займався "подвійним обліком" та скоїв інші невказані "фінансові гріхи".