В Україні станом на 1 листопада 2026 року зібрано 46,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 9,7%, або 4,16 млн тонн більше, аніж на відповідну дату 2025 року, повідомила Державна служба статистики на своєму сайті.

Згідно із її даними, зокрема пшениці за 10 місяців цього року зібрано 26,1 млн тонн, що на 12,0%, або 2,79 млн тонн більше.

Збір ячменю, за інформацією Держстату, зріс на 15,7%, або 0,83 млн тонн – до 6,12 млн тонн.

Відомство уточнило, що врожай озимої пшениці збільшився на 12,2% – до 25,38 млн тонн, тоді як ярої – на 3,4%, до 0,76 млн тонн.

Щодо озимого ячменю, то його було зібрано на 40,4% більше – 3,29 млн тонн, тоді як ярого – на 4% менше – 2,83 млн тонн.

Збір кукурудзи ще триває: станом на початок листопада він становив 12,75 млн тонн, що на 1,6% більше показника на цю ж дату торік.

Щодо інших культур, то врожай озимого жита за 10 місяців цього року збільшився на 56% – до 326,6 тис. тонн, проса – на 67,1%, до 87,4 тис. тонн, гороху – на 25,5%, до 834,4 тис. тонн, тоді як вівса скоротився на 14,4% – до 335,2 тис. тонн.

Також на 15,5% менше було зібрано гречки – 63,3 тис. тонн.

Кращі результати цього року значною мірою пояснюються більшою врожайністю основних культур. За даними Держстату, врожайність пшениці зросла з 45,7 ц/га до 50,6 ц/га, ячменю – з 38,4 ц/га до 43,8 ц/га, гороху – з 24,2 ц/га до 28,4 ц/га, проса – з 19,1 ц/га до 24,9 ц/га, жита – з 33,2 ц/га до 38,7 ц/га.

Для кукурудзи зростання поки невелике – з 59,2 ц/га до 60,1 ц/га, як і для вівса – з 28,5 ц/га до 29,1 ц/га.

Загалом врожайність зернових та зернобобових культур цього року збільшилася до 50 ц/га з 46,2 ц/га торік, повідомив Держстат.

Врожайність гречки становила 14,2 ц/га проти 13,4 ц/га торік.