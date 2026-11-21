Домовленостей про передачу двох локомотивів для європейської колії шириною 1435 мм, комплектів модульних мостових конструкцій загальною довжиною 2 км та внесок Німеччини у розмірі EUR1 млн до Українського транспортного фонду (UTSF) досягнуто під час візиту української урядової делегації до Берліна, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"З Державним секретарем Федерального міністерства транспорту Німеччини Штефаном Шнорром обговорили співпрацю у розвитку залізничної інфраструктури та поглиблення взаємодії між "Укрзалізницею" та Deutsche Bahn. Домовилися про передачу двох локомотивів для європейської колії шириною 1 435 мм. Для отримання ще 30 локомотивів спільно шукатимемо європейське фінансування", – написав Калашник у телеграм-каналі в суботу за підсумками відрядження у складі делегації на чолі з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким.

За його словами, також досягнуто домовленості про передачу комплектів модульних мостових конструкцій загальною довжиною 2 км, розрахованих на дві смуги руху, що допоможе відновлювати транспортне сполучення там, де мости зруйновані або пошкоджені, а надходження EUR1 млн внеску Німеччини до UTSF очікується протягом найближчих тижнів.

На зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом сторони обговорили посилення ППО України, участь ФРН у відновленні, зокрема у фонді страхування воєнних ризиків, запуск якого планується на початку 2027 року, та безпеку судноплавства в Чорному морі. Серед пріоритетів для екстреного зимового пакета ЄС міністр назвав допомогу у відновленні мостів та автобуси для громад.

Крім того, на IX Українсько-німецькому бізнес-форумі та зустрічі з федеральним міністром економіки та енергетики ФРН Катеріною Райхе Калашник запросив німецькі компанії долучатися до закупівель для оновлення української залізниці у 2027 році та 17 пріоритетних проєктів публічно-приватного партнерства з орієнтовним обсягом інвестицій EUR2,9 млрд, зокрема концесійного конкурсу щодо контейнерного термінала в порту Чорноморська.