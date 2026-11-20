Українські атомні електростанції, які знизили потужність через пошкодження мереж після російської масованої атаки, поступово нарощуватимуть її в міру відновлення мереж, повідомив енергохолдинг ДТЕК у телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними компанії, вночі та вранці РФ випустила по Україні понад 400 ударних дронів і понад 110 ракет, а серед цілей були електростанції та підстанції.

У ДТЕК зазначили, що АЕС поступово нарощуватимуть потужність у міру відновлення мереж.

"Станом на ранок частина споживачів у Києві та десяти областях залишилася без світла, зокрема на Дніпропетровщині та Одещині. У Києві світло вже повернули, у столиці знову діють графіки відключень", – наголошується в повідомленні відомства.

Енергетики вже розпочали ремонт пошкодженого обладнання там, де дозволяє безпекова ситуація. Очікується, що в міру відновлення ситуація в енергосистемі поступово стабілізуватиметься.

Як повідомлялося, раніше Міністрество енергетики інформувало, що атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації через чергову масштабну атаку РФ, здійснену вночі та вранці п'ятниці.