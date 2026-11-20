Підписані під час Німецько-українського економічного форуму угоди про спільне виробництво та локалізацію в Україні вантажних шасі й пожежної техніки можуть сягнути EUR100 млн із подальшим розвитком, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками зустрічі з міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе.

За словами глави уряду, у центрі уваги перемовин було залучення німецьких інвестицій в Україну та запуск спільних проєктів, які стануть основою довгострокового економічного партнерства двох країн.

"Попри війну можливості для партнерства з німецьким бізнесом є вже сьогодні: в енергетиці, інфраструктурі й оборонній промисловості. Нам потрібна взаємовигідна співпраця. Вона має зміцнювати українську економіку, а для німецьких компаній робити діяльність в Україні вигідною", – наголосив Корецький в дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

Під час зустрічі сторони окремо зупинилися на розвитку співпраці між "Укрзалізницею" та Deutsche Bahn, спільних енергетичних проєктах із "Нафтогазом", а також на практичній допомозі з обладнанням для "Укренерго".

Крім того, прем'єр-міністр звернувся до німецької сторони з додатковим запитом щодо необхідного на зиму обладнання та ресурсів: генераторів, пального, техніки, автобусів, а також засобів для зміцнення мостів і переправ. "Ми багато чим завдячуємо Німеччині, її підтримці під час повномасштабної війни. Цінуємо її роль і внесок. Домовилися продовжити предметну роботу на рівні урядових команд", – підсумував Корецький.