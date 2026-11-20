Інтернет-магазини продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних і слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для них, а також пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння отримали додаткові пів року на технічну підготовку, повідомила Державна податкова служба.

"Повноцінний запуск нових вимог до дистанційної торгівлі зазначеною підакцизною продукцією відтерміновано з 1 січня на 1 липня 2027 року", – повідомило відомство із посиланням на закон від 13 жовтня цього року №5013-IX щодо перенесення термінів запровадження електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Держподатслужба пояснила, що до 1 липня 2027 року триватиме підготовчий період: інтернет-магазини отримують час на налаштування своїх сайтів, застосунків та логістики, а ключові вимоги до самого процесу онлайн-торгівлі стануть обов'язковими лише з 1 липня 2027 року.

Серед них податкове відомство виділило подвійну перевірку віку: обов'язкову попередню електронну ідентифікацію покупця на сайті до оформлення замовлення та повторну перевірку паспорта кур'єром або на пошті під час видачі.

Також Держподатслужба зауважила, що збирати та відправляти онлайн-замовлення можна буде виключно з зареєстрованого місця роздрібної торгівлі, на яке видано ліцензію, а інтернет-магазин повинен мати разом із чинною ліцензією обов'язкову прив'язку до реєстру.

Згідно з релізом, дата початку запуску Реєстру адрес вебсайтів та мобільних застосунків повідомлять додатково. Протягом місяця з цієї дати суб'єктам господарювання необхідно буде надати відповідні повідомлення для його наповнення.

Як повідомлялося, нові норми щодо інтернет-торгівлі підакцизними товарами Верховна Рада затвердила у червні законом №4903-IX про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах, але президент України Володимир Зеленський підписав його тільки у жовтні, коли було врегульовано ситуацію із нормами фінансового моніторингу ПЕП.