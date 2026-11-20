ПрАТ "Укрфінжитло" стало першим представником України у Європейській федерації будівельно-ощадних кас (European Federation of Building Societies, EFBS) – міжнародному об'єднанні фінансових установ, які працюють над розвитком житлового фінансування, повідомили у пресслужбі установи.

В релізі уточнюється, що відповідне рішення ухвалили 13 листопада під час загальних зборів EFBS у Загребі (Хорватія). З 1 січня 2027 року "Укрфінжитло" стане повноправним членом EFBS.

Членство в EFBS відкриває для "Укрфінжитла" нові можливості міжнародної співпраці, обміну досвідом із провідними європейськими фінансовими установами та залучення експертизи для розвитку доступного житлового кредитування в Україні.

Європейська федерація будівельно-ощадних кас об'єднує установи з Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Хорватії та інших країн. Організація представляє інтереси своїх членів перед інституціями Європейського Союзу, бере участь у формуванні позицій щодо житлової політики, фінансового регулювання, захисту споживачів та сталого фінансування.

Одним із перспективних напрямів співпраці стане вивчення європейських систем житлових будівельно-ощадних кас (Bausparkassen). Ця модель поєднує цільове накопичення коштів на придбання житла з подальшим отриманням житлового кредиту на заздалегідь визначених умовах. Механізм передбачає, що учасник протягом певного періоду регулярно заощаджує кошти, формуючи частину необхідного капіталу для придбання житла. Після виконання умов договору він отримує право на цільовий житловий кредит із визначеною ставкою або принципом її розрахунку. Такі системи вже багато років працюють у низці європейських держав. Вони допомагають домогосподарствам планувати придбання житла, накопичувати перший внесок та отримувати доступ до довгострокового житлового фінансування.

Для України міжнародний досвід будівельно-ощадних кас становить інтерес у контексті розширення інструментів житлової підтримки громадян, мобілізації внутрішніх заощаджень та формування додаткових джерел фінансування житлового сектору. Перспективи застосування такої моделі потребують опрацювання відповідного законодавства, механізмів захисту заощаджень та можливих форм державної підтримки.

Приєднанню "Укрфінжитла" до EFBS передувала серія робочих зустрічей із представниками Федерації. За результатами переговорів керуючий директор EFBS Крістіан Кьоніг (Christian König) офіційно запросив компанію долучитися до об'єднання. Федерація також взяла на себе фінансування членських внесків Укрфінжитла щонайменше на період дії воєнного стану в Україні.