Всеукраїнський омніканальний ритейлер електроніки та побутової техніки "Фокстрот" 18 листопада повернувся до Василькова на Київщині, відкривши магазин на новій локації після кількарічної перерви, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна"

"Ми раді повернутися до Василькова й знову бути частиною життя міста", – зазначив CEO компанії "Фокстрот" Юрій Поліщук, слова якого наведено в повідомленні.

Новий магазин розташований у центрі міста на вул.Соборна, 64/1, має загальну площу 430 кв. м, з яких 350 кв. м – торгова. Це вже четвертий торгівельний об'єкт мережі, відкритий у компактному форматі, який дає змогу бренду працювати у населених пунктах різного масштабу. Перші такі магазини відкрилися в Татарові на Івано-Франківщині (ТЦ "Обрій"), згодом – у Чорткові на Тернопільщині (ТРЦ "Ареал Плаза"), а у жовтні Фокстрот повернувся до Олександрії, відкривши магазин нового формату в ТЦ City Plaza.

Асортимент магазину охоплює техніку і гаджети від базових повсякденних рішень до преміальних моделей, у т.ч. продукція Apple. У категорії малої побутової техніки представлені бренд-зони від Rowenta, De'Longhi, Tefal і Braun, у сегменті вбудованої побутової техніки – Gorenje. Також облаштовано брендзони Samsung для телевізорів і смартфонів.

Зазначається, що покупцям доступні послуги кредитування, додаткові сервіси та самовивіз інтернет-замовлень. Відповідно до корпоративних стандартів з безбар'єрності у торговій залі створені умови для комфортного обслуговування людей, які користуються кріслами колісними, а також доступна послуга онлайн-перекладу жестовою мовою.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки.

Як повідомлялося, протягом серпня-вересня 2026 року внаслідок російських атак 7 магазинів "Фокстрот" було повністю або частково зруйновано. Попри це компанія продовжує розвивати мережу та відкривати нові локації. Наразі вона налічує 123 магазини у 68 містах України та продовжує розвивати омніканальну модель. Також ритейлер представлено на маркетплейсах monoмаркет, АЛЛО та Kasta.

Згідно з даними Opendatabot, ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2025 року збільшило дохід на 28,7% порівняно з 2024 роком – до 19 млрд грн, наростила уп'ятеро чистий прибуток – до 35,2 млн грн проти 6 млн грн відповідно.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький