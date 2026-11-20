Національний банк України (НБУ) 20 листопада ввів в обіг пам'ятну монету "Архістратиг Михаїл" номіналом 10 грн зі срібла 999 проби, повідомив регулятор.

На аверсі розміщено орнаментальний елемент оздоблення будівлі НБУ, на реверсі – образ архістратига Михаїла за мотивами вітража на стелі операційної зали центробанку.

По колу реверсу розміщено рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки": "...За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла".

Дизайн монети створила Тетяна Балута, скульптор – Володимир Дем'яненко.

Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г, діаметр монети – 38,6 мм. Елементом оздоблення є локальна позолота.

Тираж монети становитиме до 15 тис. штук.

Придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах. Про дату початку продажів НБУ рекомендує стежити на відповідних сайтах.