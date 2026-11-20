Права споживачів на обмін, повернення або гарантійний ремонт зберігаються і під час розпродажів, як-от, зокрема, Black Friday, а напис "акційний товар поверненню не підлягає" є неправомірним, нагадала Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Як повідомило відомство, законні права покупців не можуть бути обмежені "спеціальними умовами" акції, а в разі замовлення товару через інтернет діють правила дистанційної торгівлі, які дають змогу повернути його протягом 14 днів, якщо товар не входить до переліку виключень.

Водночас у службі наголосили, що згідно із законом "Про захист прав споживачів" інформація про акцію, знижку та остаточну ціну має бути правдивою та зрозумілою, ціни товарів на розпродажі мають бути нижчими за звичайні, а продавцям заборонено штучно завищувати "первісну" ціну для імітації більшої знижки або вводити покупців в оману в рекламі щодо наявності товару, розміру знижки чи умов купівлі.

У разі порушення прав під час розпродажів у Держпродспоживслужбі радять звертатися до її територіальних органів у відповідному регіоні.