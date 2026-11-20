Темпи падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у жовтні 2026 року сповільнилися до 1,7% в річному вимірі з 2% у вересні, свідчить оцінка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

За даними аналітиків ІЕД, за весь 2026 рік також очікується спад. На динаміку дедалі сильніше впливають вторинні ефекти: зупинка великих підприємств та удари по інфраструктурі позначаються на суміжних секторах і експортних ланцюгах. Водночас за попередньою оцінкою Держстату, в третьому кварталі 2026 року економіка скоротилася на 0,7% в річному вимірі.

У ключових секторах у жовтні-2026 порівняно з жовтнем-2025 зафіксовано різноспрямовану динаміку. Зокрема, валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві після скорочення на 12% у вересні перейшла до зростання на 11% у жовтні завдяки збільшенню врожаю пізніх культур та нижчій базі порівняння минулого року, а торгівля додала 0,2% за реальною валовою доданою вартістю.

Найбільше падіння ВДВ зафіксовано у транспорті - на 24% через блокування портів Великої Одеси, де перевалка впала приблизно з 6 млн тонн до 330 тис. тонн на місяць, та перевантаження залізниці, де на кінець жовтня на західних прикордонних переходах накопичилося понад 21 тис. вагонів.

В енергетиці спад склав 16% через удари по генеруючих потужностях і об’єктах системи передачі, що скоротило виробництво та розподіл електроенергії й газу. У добувній промисловості зниження ВДВ становило 11% на тлі різкого падіння видобутку залізної руди та вугілля, хоча видобуток газу і нафти частково підтримував галузь.

У переробній промисловості падіння оцінюється у 8,5%: зростання в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) лише частково компенсує спад в інших сегментах, тоді як металургія майже не працює через обстріли, квоти ЄС і морську блокаду, а атаки б’ють і по агропереробці.

Як повідомлялося, уряд України планував розглянути перегляд макропрогнозу, який покладено в основу проєкту державного бюджету на 2027 рік, в бік погіршення: передбачалося зниження зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) цього року до 0,1% з 1,6%, наступного - до 0,4% з 1,3%, але питання відклали.

Нацбанк України наприкінці жовтня вже суттєво погіршив макропрогноз на цей та наступний рік. Замість зростання ВВП цього року на 1,8% та наступного – на 2,8% тепер він очікує його скорочення цьогоріч на 0,4% та відновлення наступного року лише на 0,4%.

МВФ цього тижня також повідомив про значне погіршення прогнозу динаміки економіки України: замість зростання ВВП цього року на 1% та його прискорення до 3,5% наступного року тепер Фонд очікує зменшення ВВП цьогоріч на 0,5%, а наступного року – до 1,0%.

За даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2026 року знизився на 0,7% порівняно з третім кварталом 2025 року після зростання на 0,4% у другому кварталі та падіння на 0,6% у першому кварталі.