Єдиний акціонер ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") погодив внесення змін до договору кредитної лінії з ПриватБанком, що передбачають збільшення її суми до 16,5 млрд грн для фінансування іпотечних кредитів.

Згідно з інформацією у системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення оформлено наказом Міністерства економіки та довкілля від 13 листопада.

Останню дату отримання траншів за кредитною лінією визначено 31 грудня 2027 року, кінцевий строк погашення заборгованості – не пізніше 10 грудня 2047 року.

Для забезпечення кредитної лінії "Укрфінжитло" погодило укладення нового договору застави з ПриватБанком, предметом якого стануть три випуски гривневих ОВДП по 4 млн облігацій кожен із погашенням 13 вересня, 11 жовтня та 22 листопада 2028 року.

Одночасно компанія погодила розірвання договору застави від 26 грудня 2025 року, за яким у забезпечення були передані ОВДП номінальною вартістю 13,9 млрд грн.

Ринкова вартість предмета значного правочину становить 16,5 млрд грн, або 11,79% вартості активів "Укрфінжитла" за даними останньої річної фінансової звітності – 139,9 млрд грн.

У повідомленні зазначено, що правочин є правочином із заінтересованістю, оскільки його стороною виступає ПриватБанк, а посадова особа банку є афілійованою особою голови правління "Укрфінжитла". Згідно з відкритими даними, "Укрфінжитло" очолює Євген Мецгер, тоді як членом наглядової ради ПриватБанку є його дружина Юлія Мецгер, яка входить до її складу як представник держави від президента України.

"Укрфінжитло" є оператором державної програми доступного іпотечного кредитування "єОселя". Станом на середину листопада 2026 року за програмою видано 30,130 тис. кредитів на загальну суму 54,18 млрд грн.