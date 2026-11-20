Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №16232 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо стимулювання працевлаштування ветеранів війни, яким пропонується запровадити податкові пільги та знижену ставку єдиного внеску для підприємств, де ветерани становлять не менше 30% штату.

Законопроєкт зареєстровано у парламенті 13 листопада групою народних депутатів. Серед ініціаторів: Юлія Тимошенко, Валерій Дубіль, Валентин Наливайченко (всі – фракція "Батьківщина"), Георгій Мазурашу (фракція "Слуга народу").

Згідно з пояснювальною запискою до документа, підприємством ветеранського працевлаштування пропонується визнавати платника податків, у якого частка ветеранів війни становить не менше 30% середньооблікової кількості штатних працівників, а частка витрат на оплату їхньої праці – не менше 25% загального фонду оплати праці. Обов'язковими умовами є оформлення за основним місцем роботи на повний робочий день, зарплата не нижче 1,5 мінімальної заробітної плати та відсутність податкового боргу.

Законопроєкт передбачає запровадження двоступеневої пільги з податку на прибуток підприємств: ставку 9% для компаній із часткою ветеранів війни від 30% до 50% та повне звільнення від оподаткування за частки від 50% за умови цільового спрямування вивільнених коштів. Для платників єдиного податку третьої групи, які відповідають критеріям ветеранського працевлаштування, пропонується знизити ставки удвічі – з 3% до 1,5% та з 5% до 2,5% доходу.

Крім того, для таких роботодавців, включно з фізичними особами-підприємцями (ФОП) та сільськогосподарськими товаровиробниками, встановлюється знижений розмір ЄСВ на рівні 8,41% замість 22% щодо працівників із числа ветеранів війни. Втрати Пенсійного фонду від застосування зниженої ставки компенсуватимуться з держбюджету без впливу на страховий стаж та виплати працівників.

Окремо документ пропонує надати всім платникам податку на прибуток незалежно від частки ветеранів у штаті право зменшувати фінансовий результат до оподаткування на 50% витрат на адаптацію робочих місць, професійне навчання та психологічну підтримку працівників-ветеранів.

Серед запобіжників проти зловживань законопроєкт передбачає заборону пільг для грального бізнесу, виробництва й обігу підакцизних товарів, надання персоналу в оренду, компаній, утворених шляхом реорганізації протягом попередніх 12 місяців, а також неврахування працівників, переведених від пов'язаних осіб. Для відновлення відповідності критеріям у разі звільнення працівника з власної ініціативи, за станом здоров'я, у зв'язку з призовом або смертю встановлюється 90-денний пільговий період.

Як повідомив раніше міністр у справах ветеранів Віталій Кім, відомство виступає проти адміністративного примусу та встановлення обов'язкових вимог щодо працевлаштування певного відсотка працівників (квот), натомість пропонує запровадити дієві економічні стимули для бізнесу.

За його словами, держава наразі працює над спрощенням застарілих норм трудового законодавства відповідно до запитів бізнесу, а також готує спеціальні програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації для ветеранів. Це дозволить задовольнити гострий дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку праці та забезпечити ветеранам вибір нової професії відповідно до їхніх потреб.