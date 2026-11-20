Внаслідок російського удару в ніч на п’ятницу пошкоджено підприємство оптово-роздрібного постачальника комплектуючих для вікон та дверей "VBH Україна" (ТОВ "Фаубеха Україна"), 51% якого належить естонському інвестору.

"Сьогодні вночі наше підприємство в Броварах пережило ще страшніший удар від рашистських терористів, ніж попередній. Але нас це не зламає! Наразі проводимо всі необхідні дії для відновлення роботи. Просимо всіх поставитися з розумінням та по-партнерськи до можливих затримок у постачанні комплектуючих", - повідомив виконавчий директор "VBH Україна" Юрій Ткаченко.

ТОВ "Фаубеха Україна" з уставним капіталом в 1 млн грн створено у травні 2022 р. За даними YouControl, засновниками є естонська "UFHE OU" (51%), кінцевими бенефіціарами Сауга Індрек (Естонія) та громадяни України Володимир Пузій та Юрій Чихман (по 24,5%). За підсумками 9 міс.2026 р компанія отримала чистий дохід в 488 млн 168 тис грн, що на 22% вище аналогічного періоду минулого року, чистий прибуток склав 51 млн 701 тис грн, що на 13,3% вище результатів 9 міс.2025 р.