Ризик нецільового використання встановлено щодо понад 19 тис. транспортних засобів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а потенційні втрати держбюджету за цими фактами сягають близько 3,2 млрд грн, повідомила Державна митна служба України (ДМС).

За даними відомства у телеграм-каналі у п'ятницю, за орієнтовними розрахунками, у разі ввезення цих авто в режимі імпорту належні до сплати податки становили б 170-200 тис. грн за одиницю.

За січень-жовтень 2026 року митниці склали 319 протоколів про порушення митних правил щодо гуманітарних транспортних засобів, що становить 86,2% від загальної кількості протоколів стосовно товарів гуманітарної допомоги. До правоохоронних органів направлено 82 повідомлення про виявлені факти з ознаками кримінальних правопорушень.

У Держмитслужбі зазначили, що чинне законодавство передбачає невідкладне митне оформлення й пропуск гуманітарних товарів і не наділяє митні органи повноваженнями відмовляти в пропуску або тимчасово затримувати транспортні засоби навіть за наявності високих ризиків подальшого нецільового використання, зокрема, для продажу з метою отримання прибутку.

Відомство вже підготувало пропозиції щодо законодавчих змін для посилення повноважень митних органів у виявленні та запобіганні зловживанням із гуманітарними транспортними засобами.

Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державна податкова служба (ДПС) та головний сервісний центр МВС у липні об'єднали свої бази даних для ліквідації тіньових схем та ухиляння від сплати податків під час ввезення й продажу автомобілів, а наступним кроком мало стати обов'язкове зазначення VIN-коду автомобіля у податковій накладній.