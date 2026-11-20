Наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") погодила внесення змін до договору застави з Укргазбанком, що передбачають заміну 550 тис. облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з погашенням у 2027 році на таку саму кількість ОВДП з погашенням у 2029 році.

Згідно з інформацією у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення наглядова рада "Укрфінжитла" ухвалила 19 листопада.

Компанія погодила оформлення додаткового забезпечення у вигляді 550 тис. гривневих ОВДП із погашенням 7 березня 2029 року та одночасне виведення з-під застави 550 тис. ОВДП із погашенням 26 травня 2027 року.

Заставна вартість цінних паперів визначатиметься виходячи з їх справедливої вартості, оприлюдненої Національним банком України на дату вчинення відповідного правочину.

Ринкова вартість майна, що є предметом значного правочину, становить 15 млрд грн, або 10,72% вартості активів "Укрфінжитла" за даними останньої річної фінансової звітності – 139,9 млрд грн.

За рішення проголосували всі п'ять членів наглядової ради.

"Укрфінжитло" є оператором державної програми доступного іпотечного кредитування "єОселя". Станом на середину листопада 2026 року за програмою було видано 30,130 тис. кредитів на загальну суму 54,18 млрд грн.