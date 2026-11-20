Агровиробники станом на 18 листопада залучили 144 млрд грн кредитів, що на 40 млрд грн, або 38,5%, більше порівняно з відповідним періодом минулого року, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький на онлайн-нараді з представниками банківського сектору цього тижня.

Згідно з його даними, наведеними у повідомленні на сайті міністерства, зокрема, за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" залучено близько 50 млрд грн, що на 13 млрд грн, або 35,1%, більше, ніж торік.

Обсяг кредитування із застосуванням державних портфельних гарантій за рік зріс приблизно на 20% – майже до 30 млрд грн.

"Наше завдання – спільно з банківським сектором забезпечити можливості для фінансування діяльності агровиробників та підготовки до наступних виробничих сезонів", – зазначив Висоцький.

За його словами, міністерство планує ініціювати продовження відповідних механізмів пільгового кредитування аграріїв з урахуванням тривалих логістичних обмежень та необхідності забезпечення стабільного фінансування посівних кампаній.

Згідно з релізом, учасники зустрічі також обговорили залучення додаткового фінансування від Світового банку. Зокрема, йдеться про $250 млн, передбачених для аграрного компонента програми "Доступні кредити 5-7-9%". Наразі очікується завершення необхідних процедур для надходження цих коштів, уточнило Мінагрополітики.

У свою чергу представники банків порушили питання про регуляторні умови кредитування аграрного сектору. Зокрема, обговорили вплив запланованих змін до вимог щодо капіталу банків на можливості фінансування весняної посівної кампанії, а також доцільність продовження строків дії тимчасових регуляторних механізмів, які застосовуються до кредитування агровиробників.

Висоцький зазначив, що Мінагрополітики опрацює пропозиції банків та обговорить їх із Національним банком України.