ТОВ "Українська енергетична біржа" (УЕБ) здійснюватиме підготовку до діяльності номінованого оператору ринку електричної енергії (NEMO) в Україні у стратегічній співпраці з Nord Pool, першою у світі багатонаціональною енергетичною біржею, що входить до міжнародної біржової групи Euronext.

"Nord Pool надаватиме консультації та експертизу щодо дизайну ринку, процесів та операційних засад, пов’язаних із цією діяльністю", – повідомила УЕБ.

Як пояснив голова Біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський, наразі біржа є організатором електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Однак статус NEMO дозволить біржі організовувати торгівлю на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку в межах об’єднаного ринку (SDAC і SIDC) та за європейськими стандартами. Після запуску цих торгів учасники ринку отримають на УЕБ доступ до всіх сегментів фізичного ринку електричної енергії, як спотового, так і форвардного.

"Ми раді співпрацювати з УЕБ та ділитися досвідом Nord Pool у сфері управління ринками електроенергії по всій Європі. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість підтримати УЕБ на шляху подальшого розвитку ринку", – зазначила своєю чергою директорка зі стратегічних послуг Nord Pool Ліна Масюлієне.

Перші торги в межах SDAC і SIDC очікуються у 2029-2030 роках. До того часу УЕБ має приєднатися до багатосторонніх угод європейських операторів ринку та операторів систем передачі, погодити з НКРЕКП правила торгів NEMO для нових сегментів і протестувати торгову та клірингову системи разом з учасниками. Чинні аукціони УЕБ працюють без змін, а про умови й порядок доступу до нових сегментів біржа повідомить окремо.

"Отримання статусу NEMO та партнерство з Nord Pool є стратегічним кроком для розбудови сучасної ринкової інфраструктури в Україні. Досвід Nord Pool на європейських ринках електроенергії – це саме те, що сьогодні потрібно Україні", – підсумував Дубовський.

Як повідомлялося, НКРЕКП 17 листопада призначила строком на чотири роки "УЕБ" номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO) в Україні. УЕБ стала другим номінованим оператором ринку в Україні після призначення NEMO 18 серпня цього року терміном на чотири роки АТ "Оператор ринку".

Nord Pool – перша у світі багатонаціональна енергетична біржа та провідний європейський оператор ринку електроенергії. Компанія заснована у 1996 році після створення першого транскордонного ринку електроенергії між Норвегією та Швецією.