Неможливість для фізичних осіб-підприємців (ФОП) забронювати найманих працівників виглядає як дискримінація за формою ведення бізнесу, вважає президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

Коментуючи слова заступника міністра економіки та довкілля Єгора Григоренка на форумі "Діалог влади, громадянського суспільства та бізнесу" 18 листопада про відсутність консенсусу щодо бронювання хоча б частини ФОПів, доки "третина ФОПів – це не зовсім ФОПи", Чумак наголосив, що аргументи про "дроблення" бізнесу або оформлення працівників як підприємців не пояснюють ситуацію конкретних роботодавців, які офіційно наймають людей і виконують замовлення, зокрема з обслуговування комунальної техніки.

Очільник асоціації також навів приклад двох майстерень з однаковими умовами праці, зарплатами та важливістю для громади, зазначивши, що підприємство у формі ТОВ може претендувати на статус критично важливого, тоді як ФОП за аналогічних умов позбавлений такої можливості.

"Для мене це виглядає як дискримінація за формою ведення бізнесу. І я бачу тут відлуння старого радянського ставлення до підприємця. Колись людину, яка працювала на себе, легко було назвати "баригою" чи "спекулянтом". Сьогодні достатньо сказати "не зовсім ФОП" – і підприємець, який прийшов із конкретним запитанням про свого працівника, уже мусить пояснювати, що він "справжній", – зазначив Чумак.

Він також закликав надати роботодавцям незалежно від форми ведення бізнесу можливість проходити однакову перевірку за встановленими критеріями та зробити публічну комунікацію з підприємцями більш дружньою.

Як повідомлялося, міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко за результатами чергового засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України у листопаді заявляв, що відомство працює над спрощенням процедур підтвердження критичності через Координаційний центр та усуненням техпроблем із бронюванням через "Дію". Також разом із Міноборони та Мінцифри опрацьовуватиме пропозиції бізнесу щодо більшої передбачуваності механізму бронювання.

Раніше, 23 жовтня, Кабмін фіналізував зміни у системі бронювання, відокремивши критичність підприємств від економічних показників, оновивши галузеві та регіональні критерії. Також було створено Коордцентр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й знижено максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК зі 100% до 95% із можливістю звернення до Коордцентру щодо збільшення квоти. Уряд також анонсуваши механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання щодо регулярного добровільного залучення працівників до військової служби який наразі розробляється.

Попри зміни, механізму бронювання співробітників та самих фізичних осіб-підприємців (ФОП) не передбачено.

Під час форуму заступник міністра економіки та довкілля Єгор Григоренко повідомив, що такі пропозиції раніше були.

"Мені здається, що … до тих пір, поки у нас третина ФОПів це не зовсім ФОПи, до тих пір, поки ми не врегулюємо питання, в тому числі і через Трудовий кодекс, який непогано було б прийняти, ми тут консенсус щодо ФОПів не знайдемо. Чесна відповідь, але як є", – сказав заступник глави Мінекономіки.