Єдиний акціонер БТА Банку – ТОВ "НоваПей Інвест" – погодило надання банку 185 млн грн безповоротної фінансової допомоги з метою її включення до основного капіталу першого рівня.

Згідно з повідомленням банку у системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення єдиний акціонер ухвалив 17 листопада.

Сума допомоги становить 50,19% вартості активів БТА Банку за даними останньої річної фінансової звітності – 368,59 млн грн.

За даними Нацбанку, станом на 1 жовтня 2026 року БТА Банк посідав останнє, 59-е, місце серед банків України за обсягом загальних активів – 321,3 млн грн, його власний капітал становив 205,12 млн грн. За три квартали року банк отримав 6 млн грн збитку.

Як повідомлялося, група NOVA ("Нова пошта") 17 листопада оголосила про завершення придбання БТА Банку та початок його інтеграції з фінансовим сервісом NovaPay і підготовки до роботи під новим брендом NovaBank.

Нацбанк 12 листопада погодив співзасновникам групи NOVA Володимиру Поперешнюку та В'ячеславу Климову спільне опосередковане набуття 100% статутного капіталу БТА Банку через компанії групи, а "НоваПей Інвест" – пряме набуття 100% участі в банку.