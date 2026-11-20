ТОВ "Руш", власник мережі EVA в Україні, повідомило про 579,7 млн грн збитків від початку 2026 року, спричинених війною, тоді як за дев'ять місяців 2025 року цей показник становив 10,1 млн грн.

Як повідомила компанія в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, витрати "Руш" від нестачі та псування товарів внаслідок бойових дій становили 562,9 млн грн (проти 8,7 млн грн торік), від нестачі основних засобів та нематеріальних активів – 14,6 млн грн, інших матеріальних цінностей – 2 млн грн, грошових коштів – 125 тис. грн.

Компанія також повідомила, що у січні-вересні 2026 року внаслідок ракетно-дронових атак постраждало або повністю знищено три магазини у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі. Ще 13 магазинів зачинено та евакуйовано.

Крім того, у серпні та вересні суттєво пошкоджено розподільчий центр мережі магазинів EVA та EVA.ua у Броварах (Київська обл.) та повністю знищено складський комплекс в передмісті Одеси.

"Ми частково відновили роботу розподільчого центру в Броварах, плануємо провести ремонт та його повністю відновити. З метою безперебійного забезпечення товарами магазинів мережі в південному регіоні вже укладено договір оренди іншого приміщення для складу в передмісті Одеси, готується необхідне обладнання, наразі налагоджено постачання товарів з інших складів компанії", – йдеться у повідомленні.

Як повідомив "Руш", товарні запаси та логістичне обладнання на зазначених складах застраховано, згідно з договором комплексного страхування майна юридичних осіб від воєнних ризиків.

"За фактом страхових подій на адресу страхової компанії заявлено про страховий випадок, ліміт страхового покриття має обмеження в сумі $3 млн в гривневому еквіваленті, що покриває збитки лише частково. Рішення страхової компанії щодо виплати очікується в листопаді 2026 року", – повідомила компанія.

Як повідомлялося, у третьому кварталі 2026 року ТОВ "Руш" зменшило чистий прибуток на 52,3% – до 175,5 млн грн, а за дев'ять місяців цей показник зменшився на 6% – до 850 млн грн. Виручка становила 28,1 млрд грн.

ТОВ "Руш" засновано 2002 року. За даними аналітичної системи YouControl, власником компанії вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака (через кіпрську Mitali Holdings Ltd) і Валерія Кіптика (через кіпрську Kingsbarns Holdings Limited).