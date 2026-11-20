Атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації через чергову масштабну атаку РФ, здійснену вночі та вранці п'ятниці, повідомило Міністерство енергетики.

"Під ударом опинилися важливі об'єкти енергетики – електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Повернення до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж", – йдеться у повідомленні Міненерго у Телеграм.

Згідно з ним, внаслідок атаки станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Для стабілізації роботи енергосистеми у Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

Як зазначає Міненерго, повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Водночас ворог знову і знову атакує відновлені об'єкти, а постійні повітряні тривоги суттєво сповільнюють ремонти.

За інформацією міністерства, на Харківщині внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє енергетиків. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Як повідомлялося, РФ 20 листопада атакувала ДТЕК Одеські електромережі, без світла залишилися понад 41 тис споживачів в Одеському та Роздільнянському районах області.

Про зниження потужності АЕС внаслідок атак РФ повідомлялося 4 листопада.