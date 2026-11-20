Державна митна служба (ДМС) України тимчасово обмежила доступ до окремих розділів Особистого кабінету на єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", оскільки були виявлені критичні вразливості у програмному забезпеченні (ПЗ), повідомило відомство у телеграм-каналі у п'ятницю.

Згідно із повідомленням, критичні вразливості зафіксовано в одній із програмних платформ, яку використовує, зокрема, сторонній надавач послуг ДМС. Превентивні обмеження запроваджено для уникнення несанкціонованого доступу та захисту користувацької інформації.

У відомстві зазначили, що доступ до всіх функціональних можливостей Особистого кабінету буде відновлено після усунення виявлених вразливостей та проведення необхідних перевірок, про що поінформують додатково.

Водночас усі інші інформаційні системи Держмитслужби, зокрема ті, що пов'язані з процесом митного оформлення, працюють у штатному режимі.