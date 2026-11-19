Загальні потреби України у фінансуванні на наступний рік становлять EUR115 млрд, із яких наразі є затвердженими EUR45 млрд Ukraine Support Loan (USL) від ЄС та позитивні сигнали щодо залучення ще EUR45 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ми зрозуміли, що Україні потрібно EUR115 млрд. У нас було EUR45 млрд, ви знаєте, друга частина кредиту USL (Ukraine Suppport Loan від ЄС -- ІФ-У). Тобто потреби становлять ще EUR70 млрд. Це величезний виклик», – сказав Зеленський під час пресконференції у Берліні в четвер.

За його словами, наразі є позитивні сигнали щодо забезпечення фінансування ще EUR45 млрд -- сумарно на рівні EUR90 млрд, тож Україні потрібно знайти ще EUR25 млрд.

«Ми розуміємо, що маємо EUR90 млрд. Ми знайдемо EUR25 млрд, будемо над цим працювати», – зазначив президент.

Як повідомлялося, про потребу у додатковому фінансуванні в EUR70 млрд Зеленський заявив 16 жовтня на засіданні Європейської Ради, закликавши європейських лідерів допомогти знайти ці гроші. "Війна буде коштувати EUR155 млрд наступного року, і нам треба ще щонайменше EUR70 млрд від вас на оборону, на зброю і на нашу стійкість. Це реалістична сума, і я прошу вас знайти цю підтримку", – заявив тоді президент України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня, 18 листопада, від імені Єврокомісії запропонувала запровадити "Інструмент скоординованої підтримки України", який має забезпечити додаткову допомогу від ЄС Україні EUR45 млрд у 2027 році.