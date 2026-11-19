Модель співпраці TAF Industries з європейськими партнерами передбачає створення спільних підприємств, які на першому етапі виробляють продукцію для української армії, а надалі – її локалізацію і постачання на ринки країн НАТО та інших партнерів, повідомив засновник компанії Олександр Яковенко.

"Наш основний клієнт – це українська армія. В даному випадку це українська держава. Але український досвід – це той досвід, який потрібно експортувати і монетизувати", – сказав він на XI форумі "Диригенти змін" від Deloitte Ukraine у Києві у четвер.

Ключовим фактором для реалізації переваг українського Defence Tech Яковенко назвав швидкість.

"Ми дуже часто говоримо про те, що в Україні дуже багато технологій. В першу чергу, ми не про технології, ми про досвід. І вікно можливості реалізації цього досвіду дуже маленьке. Тому наша ключова стратегія – це робити якомога швидше", – зазначив Яковенко.

Водночас українські оборонні технології не варто переоцінювати на західних ринках: їхньою перевагою є швидка адаптація до бойових умов, однак досвід, отриманий в Україні, не завжди безпосередньо відповідає потребам інших країн.

Окремою проблемою Яковенко назвав ослаблення фундаментальної наукової бази в Україні. Для окремих розробок TAF Industries доводилося залучати іноземних фахівців, тоді як без відновлення фундаментальної науки український Defence Tech не зможе довгостроково зберігати конкурентну перевагу.

Як повідомлялося, TAF Industries виробляє понад 30 видів оборонної продукції, зокрема FPV-дрони та розвідувальні БпЛА, системи радіоелектронної боротьби, рішення для дистанційного керування й технології для бойових дій із використанням штучного інтелекту. Виробництво FPV-дронів становить до 80 тис. одиниць на місяць.