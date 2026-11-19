Адміністративний суд Люксембургу (Tribunal administratif) відмовився задовільнити заяву чотирьох міноритарних акціонерів агрокомпанії "Кернел", в якій вони просили призупинити дію оскарженого ними рішення Комісії з нагляду за фінансовим сектором (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) від 30 червня про встановлення справедливої ціни акцій компанії в рамках процедури обов'язкового викупу (sell-out) на рівні PLN19,93 за акцію.

"Таким чином, виконання рішення CSSF залишається в силі, а процедура обов'язкового викупу триває відповідно до умов і графіка, викладених у звіті №21/2026 від 7 серпня 2026 року: акціонери, які мають на це право, можуть продовжувати подавати заявки на продаж акцій (Sell-Out Requests) до 29 грудня 2026 року, а остаточні розрахунки очікуються 4 січня 2027 року", – йдеться у повідомленні "Кернел" на Варшавській фондовій біржі у четвер.

Зазначається, що цією ж ухвалою суд зобов'язав зазначених чотирьох міноритарних акціонерів відшкодувати судові витрати.

Як повідомлялося, міноритарії 22 вересня подали дві заяви до суду щодо рішення CSSF про справедливу вартість акцій. В основній вони вимагають скасувати це рішення, щоб регулятор Люксембургу знову розглянув це питання на основі нового звіту про оцінку. Розгляд цієї заяви триває. У другій вони просили призупинити дію рішення до розгляду основної справи по суті. У обох провадженнях відповідачем виступає CSSF, тоді як мажоритарний власник "Кернела" – компанія Namsen Limited залучена до справи як зацікавлена третя сторона. Жодних вимог до "Кернела" або Namsen Limited не висувалося.

Namsen Limited, який належить голові ради директорів "Кернела" Андрію Веревському, у перший період sell-out викупив 1 млн 204,776 тис. акцій, або біля 0,41% від статутного капіталу, у другий – 1 млн 27,948 тис. акцій, або 0,35%, у третій – 174,923 тис. акцій, або біля 0,06% від статутного капіталу.

Раніше під час оголошення про sell-out зазначалося, що предметом продажу є 14 млн 182,214 тис. акцій, які торгуються на WSE, і становлять приблизно 4,83% статутного капіталу компанії.

Згідно із умовами викупу, він здійснюється через брокера Q Securities S.A. в п'ять періодів, які завершуються в 29 день кожного місяця до кінця викупу і в кожен з яких, окрім останнього, Namsen готовий придбати мінімум 2 млн 836,443 тис. акцій, тоді як в останній – всі. При цьому пріоритет був у 14 акціонерів, які володіють 311,57 тис. акціями та вже на початок серпня подали покупцеві запити на їхній викуп.

Ціна sell-out, яка визначена GrantThornton та затверджена регулятором, виявилася на 2,5% більшою за першу таку оцінку від компанії KPMG – PLN19,45, оголошену у липні минулого року. Оцінка GrantThornton зроблена на ту ж дату, що і початкова оцінка KPMG – 28 травня 2025 року.

В наведеній в оцінці діаграмі курсу акцій за останні п'ять років найменша ціна в PLN6,34 була у вересні 2023 року, найвища – PLN64,1 – восени 2021 року. На початку 2025 року на надіях про швидке врегулювання війни, які не справдилися, ціна досягала PLN28,9 за акцію.

GrantThornton, як і раніше KPMG, наголосила, що розглянула різні підходи та методи оцінки та визначила ціну із використанням трьох методів з різними вагами, тоді як KPMG встановила її на основі середньозваженої ціни, розрахованої протягом 12 місяців (VWAP 12 місяців).

У звіті було наведено ціни акцій за іншими підходами: від PLN15,47 за методом дисконтованих грошових потоків згідно прогнозу менедженту до PLN24,55 на базі середнього мультиплікатора EV/EBITDAV серед взятих для порівняння компаній.

Як раніше вказувало агентство, 28 січня 2025 року Namsen Веревського повідомила, що стала мажоритарним акціонером "Кернела" з 95,06% акціонерного капіталу, тоді як 4,83% перебували в обігу на WSE.

Наприкінці квітня деякі міноритарні акціонери повідомили мажоритарія про здійснення свого права на sell-out. У липні того ж року був оголошений попередній sell-out за ціною PLN19,45, тоді як примусовий викуп акцій на вимогу мажоритарія наразі заблокований через розгляд скарг міноритарїів у суді.

Агрохолдинг "Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" за результатами 2026 фінансового року (липень 2025 року – червень 2026 року) збільшив прибуток EBITDA на 20% – до $558 млн та чистий прибуток – на 35%, до $322 млн за зростання виручки на 7% – до $4,404 млрд.