Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) повторно звернулася до керівництва Верховної Ради та голів парламентських фракцій і комітетів з проханням включити до порядку денного найближчих пленарних тижнів законопроєкт № 14087 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації земельних відносин».

В Асоціації зазначають, що документ досі не внесли до розкладу пленарних засідань попри попередні звернення ділової спільноти.

Законопроєкт № 14087 розв'язує проблему, яка прямо впливає на інвестиційний клімат і довіру міжнародного бізнесу до України. Сьогодні стаття 82 Земельного кодексу України не визначає однозначно, як оцінювати право українських юридичних осіб із часткою іноземного капіталу набувати та зберігати у власності земельні ділянки несільськогосподарського призначення: за складом засновників на момент реєстрації компанії чи на момент оформлення угоди.

Автори ініціативи пропонують усунути цю колізію та закріпити прозоре правило. Згідно з текстом законопроєкту право набувати у власність несільськогосподарські земельні ділянки за частиною першою статті 82 отримують усі юридичні особи, які створені та зареєстровані за законодавством України. Це правило діятиме незалежно від того, коли і в якій частці до їхнього капіталу увійшли іноземні інвестори.

Водночас законопроєкт не скасовує обмеження статті 130 Земельного кодексу, яка забороняє компаніям з іноземними учасниками чи бенефіціарами купувати сільськогосподарські землі до схвалення на Всеукраїнському референдумі. Нові норми стосуються виключно ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розміщують заводи, енергетичні об'єкти, логістичні хаби й інфраструктуру зв'язку.

В ЄБА наголошують, що чинна правова невизначеність створює ризики оскарження прав на землю для компаній з міжнародними інвестиціями. Йдеться про підприємства, які роками працюють в Україні, розбудовують виробництво, створюють робочі місця та сплачують податки.

Подібні випадки вже фіксують у галузі електронних комунікацій. У серпні 2026 року Українська асоціація операторів зв'язку "Телас" закликала уряд, РНБО та профільні відомства врегулювати застосування статті 82 Земельного кодексу. А у вересні позицію Асоціації підтримало Міністерство цифрової трансформації. У відомстві підтвердили необхідність законодавчих змін, які сформують єдину правозастосовну практику для українських компаній з іноземним капіталом і захистять об'єкти інфраструктури.

За оцінками експертів, сьогодні у зоні ризику через суперечливе тлумачення земельних норм опинилися понад 80 тис. українських підприємств з іноземними інвестиціями. Ця проблема стосується промисловості, енергетики, телекомунікацій, логістики й агропереробки.

"На переконання компаній-членів Асоціації, цей документ є важливим для захисту вже здійснених і майбутніх інвестицій, а також для підготовки України до економічного відновлення. Законопроєкт усуває правову невизначеність у застосуванні Земельного кодексу України щодо права українських юридичних осіб із часткою іноземного капіталу набувати та зберігати у власності земельні ділянки несільськогосподарського призначення. Ухвалення документа дозволить мінімізувати ризики безпідставного оскарження майнових прав інвесторів, забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, а також посилити довіру міжнародного бізнесу до української правової системи. Асоціація сподівається на конструктивну позицію народних депутатів і розгляд документа під час найближчих пленарних тижнів", – підсумували в ЄБА.