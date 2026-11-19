Агрохолдинг "Кернел" заявляє про виконання до кінця грудня всіх взятих зобов'язань щодо розрахунків за орендну плату з усіма 137 тис. власниками земельних ділянок попри вузький експорт і вимушену тимчасову зупинку олійноекстракційних заводів.

"Зараз агро переживає чи не найскладніший період за всю війну… Ми як найбільша інфраструктура для всього агросектору розуміємо свою відповідальність і попри складнощі виконуємо свої зобов'язання перед партнерами", – наводяться у релізі компанії у четвер слова CEO Євгена Осипова.

Згідно із повідомленням, загальний фонд орендної плати для 137 тис. власників земельних ділянок становить 4 млрд грн, із яких 2,6 млрд грн компанія вже виплатила. Оренда за землі державної та комунальної власності своєчасно сплачується щомісяця.

Наголошується, що усі розрахунки компанія проводить офіційно, із повною сплатою всіх податків і зборів. Із загальної суми уже сплачених податків 437 млн грн становить податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який залишається в місцевих бюджетах 230 громад, а 121 млн грн – військовий збір.

"Кернел" також зазначив, що продовжує чинні договори оренди землі та укладає нові.

Агрохолдинг "Кернел" до повномасштабного вторгнення РФ на територію України займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 9% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією. Його земельний банк становить 530 тис. га у 17 регіонах України.

"Кернел" у 2026 ФР збільшив консолідований чистий прибуток на 35% – до $322 млн, а його консолідована виручка зросла на 7% – до $4,404 млрд.