Забезпечення теплопостачання міста чи промислового об'єкта визначається комплексним рішенням, в якому необхідно детально проаналізувати та ефективно розподілити ролі різних джерел тепла, вважає директорка RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"Потрібно визначити, яке джерело працюватиме більшу частину року, яке підхопить навантаження в мороз і звідки об'єкт отримуватиме тепло, коли одне з джерел зупиниться", – написала вона в колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами експертки, для українського міста чи підприємства практичне питання полягає в тому, як поєднати когенерацію, теплові насоси, використання скидного тепла та оновлення мереж з потребами конкретних споживачів і можливостями наявної мережі.

Вона зазначила, що початковому етапі реалізації проєкта теплопостачання необхідно проаналізувати, як споживання тепла змінюється протягом доби, тижня і року.

"Місячні рахунки покажуть, скільки енергії витратили, але короткі піки та години низького попиту краще видно в погодинних даних", – пояснила директорка RSE Group Ukraine.

На її думку, на промисловому майданчику варто почати з потоків, тепло яких підприємство вже відводить. Як вона вказала, на одному з харчових підприємств, де RSE реалізувала проєкт когенерації, котли-утилізатори вже використовують тепло вихлопних газів двигунів для виробництва технологічної пари. Наступний етап передбачає інтеграцію теплових насосів і чилерів.

Позднякова додала, що іноді доцільно використати тепловий насос для попереднього підігріву, а до потрібної температури воду доводити іншим джерелом.

При цьому котел може покривати ту частину навантаження, яка виникає лише в мороз або в години найбільшого споживання. Окремо слід визначити, скільки тепла він має забезпечити, якщо когенераційну установку чи тепловий насос зупинять на обслуговування.

"Це два різні розрахунки. В одному випадку котел додає потужність до джерел, які вже працюють, в іншому заміщує одне з них", – звернула увагу експертка.

Водночас, як зазначає Позднякова, тепловий акумулятор дає змогу виробити частину тепла заздалегідь і використати його тоді, коли зросте попит.

Вона підкреслила, що для вибору обладнання було б доцільно змоделювати кілька ситуацій, відповівши на питання, як система працює влітку за мінімального попиту, що відбувається в морозний ранок, яке джерело підхоплює навантаження під час ремонту, скільки тепла, яке зараз відводять, можна використати за реальним графіком виробництва.

Як наголошує Позднякова, відповіді на ці запитання дають змогу порівнювати варіанти за річними витратами, визначати потужність кожного джерела й вирішувати, які зміни в мережі потрібні ще до його підключення.

"Тоді й літній 1 МВт, і зимові 6 МВт з прикладу на початку отримують своє місце в одній схемі. Частину навантаження можна забезпечувати теплом, яке вже є на об'єкті, для решти підібрати джерела з урахуванням того, як часто вони знадобляться", – зазначила директорка RSE Group Ukraine.

Позднякова звернула увагу, що іноді саме це змінює черговість усієї модернізації.

"Першим кроком може стати підключення наявного джерела тепла до споживача, а вже після цього стане зрозуміло, якої потужності системі ще бракує", – наголосила вона.

RSE s.r.o. – це міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у Брно, Чехія. Компанія спеціалізується на комплексних енергетичних рішеннях, зокрема модульних когенераційних станціях, мобільних електростанціях, дизельних рішеннях, промислових теплових насосах та чилерах, а також системах накопичення (BESS).