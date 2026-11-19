За останній тиждень ціни на бензин знизилися на 1-3 грн/л, на дизель – на 2-3 грн/л, свідчить моніторинг низки мереж АЗК, який з лютого 2026 року проводить "Енергореформа".

Згідно з ним, на UKRNAFTA та UPG ціни на звичайний дизель вже опустилися нижче психологічної позначки в 100 грн/л.

Зі свого боку директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що наступного тижня "всі знову будуть торгувати по двозначних цінах".

У своєму Facebook в четвер він написав, що з початку зниження 4 листопада оптові ціни на бензин впали на 13,70 грн/л (до 73,79 грн/л), на дизпальне – на 12,38 грн/л (до 88,31 грн/л).

"Це ще не кінець. Бензин в гурті вже можна купити з доставкою наступного тижня по 65-66 грн/л. Дизель – 82-85 грн/л у прикордонних регіонах.

На АЗС зниження склало 3,58 та 3,75 грн/л", – зазначив Куюн.

За його прогнозом, до кінця листопада зниження цін становитиме 5-8 грн/л, а в грудні може бути більшим, "якщо зовнішній ринок не розвернеться або якоїсь неприємності на внутрішньому ринку не станеться, як то було в жовтні".

Водночас він зауважив, що зростання акцизів на пальне з 1 січня 2027 року додасть до його ціни до 2 грн/л.

При цьому, хоч і більш повільними темпами, ніж на початку листопада, але знову зросла ціна автогазу – на 1 грн/л на всіх мережах з моніторингу, за винятком WOG, де вона залишилася такою ж, як і 12 листопада. Як прогнозувала на початку листопада консалтингова група "А-95" роздрібна вартість автогазу на українських АЗС у листопаді продовжуватиме зростати через світовий дефіцит скрапленого газу й логістичні збої. Згідно з прогнозами, з огляду на поточні ціни пропозиції імпортного ресурсу, у другій половині місяця в окремих мережах АЗС автогаз може здорожчати до 66 грн/л.



Ціни на пальне (середні) станом на 18:00 19 листопада порівняно з 12 листопада (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)