ПУМБ (Київ) у найближчі 12 місяців зосередиться на використанні штучного інтелекту (ШІ) для підвищення продуктивності працівників, оскільки через дефіцит кадрів банк уже не може нарощувати ефективність переважно за рахунок кількості персоналу, повідомив голова правління фінустанови Сергій Черненко.

"Нам як організації суперважливе підвищення продуктивності людей, тому що ми розуміємо, що в цій гонці кількістю вже не можемо грати. Тобто ми можемо грати тільки в якості", – сказав він на XI форумі "Диригенти змін" від Deloitte Ukraine у Києві у четвер.

За словами Черненка, одним із головних інвестиційних фокусів банку стане ШІ, який дає змогу змінювати робочі процеси, прискорювати їх і підвищувати ефективність. Водночас впровадження таких технологій потребує не лише нових знань, а й перебудови підходів до роботи.

Банкір звернув увагу на масштаб кадрового дефіциту в Україні. За наведеними ним статистичними даними, в країні працюють близько 13 млн людей, тоді як нестача працівників уже становить приблизно 4–4,5 млн осіб.

Проблема посилюється через демографічні втрати та відтік населення. Щорічно кількість населення скорочується на 300–400 тис. осіб через перевищення смертності над народжуваністю, ще близько 200 тис. людей виїжджають з країни.

ПУМБ є найбільшим банком із приватним капіталом в Україні, його кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

За даними Нацбанку, станом на 1 жовтня 2026 року ПУМБ із загальними активами 262,82 млрд грн посідав п’яте місце серед 59 банків країни.