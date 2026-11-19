Кабінет міністрів схвалив стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства фінансів у четвер, документ розроблено Мінфіном як складову реформи управління державними фінансами та з урахуванням пріоритетів європейської інтеграції України.

Метою стратегії є продовження модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів, підвищення якості, повноти й достовірності фінансової інформації для ухвалення управлінських рішень, а також посилення прозорості та підзвітності у сфері державних фінансів.

Ключовими напрямами стратегії визначено наближення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності до вимог європейського законодавства та удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (IPSAS).

Окрім того, документ передбачає підвищення якості фінзвітності та вдосконалення методологічних засад обліку, створення й впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку в державному секторі (ІАС "Е-облік та звітність") для автоматизації облікових процесів і складання звітності, а також підготовку до впровадження звітності зі сталого розвитку включно з аналізом міжнародних підходів, формуванням нормативного і практичного підґрунтя та реалізацією пілотного проєкту на базі визначених суб’єктів державного сектору.

Затверджений урядом операційний план заходів визначає конкретні кроки, індикатори та строки виконання стратегії. Моніторинг її реалізації здійснюватиме Мінфін, який узагальнюватиме інформацію відповідальних органів і щороку подаватиме Кабінету Міністрів звіт про результати виконання.

У Мінфіні зазначили, що реалізація стратегії до 2030 року має забезпечити створення прозорої, цифровізованої та узгодженої з міжнародними стандартами системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі.

Документ розроблено на виконання Плану пріоритетних дій уряду на 2026 рік і в межах реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2026–2030 роки з урахуванням положень Дорожньої карти з питань реформи державного управління в межах переговорного процесу про вступ України до ЄС за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС".