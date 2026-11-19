Державний Ощадбанк в січні-жовтні 2026 року отримав 34,6 млрд грн операційного доходу, що на 2,5 млрд грн, або 7,7% більше порівняно із аналогічним періодом 2025 року, йдеться у повідомленні банку на його сайті у четвер.

"За 10 місяців 2026 року Ощадбанк сформував 13,5 млрд грн операційного прибутку. Це на 13,9% менше за високий результат аналогічного періоду 2025 року, водночас на 9,3% більше, ніж за десять місяців 2024 року, та на 34,1% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", – наводяться також у релізі слова голови правління Ощадбанку Юрія Каціона.

Зазначається, що ключовим драйвером результату залишався чистий процентний дохід до резервів, який збільшився на 8,7% – до 28,0 млрд грн, тоді як в цілому процентні доходи зросли на 13,2% – до 50,3 млрд грн.

Ощадбанк уточнив, що доходи від кредитування юридичних осіб збільшилися на 6,2%, фізичних осіб – на 29,8%, а доходи від операцій із цінними паперами зросли на 14,6%.

Згідно із релізом, суттєвий вплив на зниження прибутку до оподаткування з 18,4 млрд грн до 10,1 млрд грн мала зміна резервів та інших коригувань кредитного ризику. Як пояснив банк, за 10 місяців 2025 року ця стаття мала позитивний вплив на результат у сумі близько 2,6 млрд грн, одним з суттєвих чинників стало набуття у власність ТОК "Гулівер". Водночас у 2026 році Ощадбанк визнав відповідні витрати у сумі 3,5 млрд грн, переважно через покриття підвищених кредитних ризиків, пов'язаних із війною, тож річна зміна за цією статтею становила близько 6,1 млрд грн.

Окрім того витрати з податку на прибуток зросли на 59,1% – до 5,4 млрд грн (у т.ч. через підвищення ставки податку на прибуток з 25% до 50%), що також є значним фактором зниження чистого прибутку до 4,8 млрд грн з 15,0 млрд грн за січень-жовтень минулого року.

"Зі зростанням ворожих повітряних атак ми маємо забезпечувати стійкість власної інфраструктури, безпеку клієнтів і працівників, безперервність банківських послуг. Це потребує додаткових ресурсів, зокрема на захист інфраструктури та покриття кредитних ризиків", – наголосив Каціон.

Голова правління зауважив, що на п'ятому році повномасштабної війни, попри всі намагання ворога знищувати бізнес-потенціал країни, Ощадбанк залишається лідером підтримки економіки з кредитним портфелем юридичних осіб 136,8 млрд грн.

За даними НБУ, Ощадбанк із загальними активами 189,55 млрд грн на 1 жовтня цього року є другим найбільшим серед 59 діючих українських банків.