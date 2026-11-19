Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає заяву про надання дозволу ТОВ "Укравіт Сайенс Парк" (Черкаси) на набуття контролю над єдиним майновим комплексом ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (Кам'янське Дніпропетровської обл.), що ліквідується.

Відповідне питання АМКУ планує розглянути на засіданні у четвер, йдеться у порядку денному на сайті комітету.

ТОВ "Укравіт Сайенс Парк" – один з лідерів на ринку України з виробництва і реалізації засобів захисту рослин, наразі об'єднує в своїй структурі завод-виробник засобів захисту рослин (ЗЗР) та міндобрив "Укравіт" в Черкасах, ТОВ "Укравіт Агро" (Київ, оптова торгівля ЗЗР та міндобривами) та свій науково-дослідний центр "Інститут здоров'я рослин" (Черкаси).

За даними фінзвіту компанії на її сайті, 2025 року вона отримала 478 млн грн прибутку (на 12,5% більше за попередній рік) за зростання чистого доходу на 45,3% – до 4,76 млрд грн. Станом на початок 2026 року в компанії працювало 844 особи.

Кінцевим бенефіціаром компанії, за даними opendatabot, є підприємець Віталій Ільченко, який, зокрема, є членом Спілки українських підприємців та Ради Ради підтримки підприємництва.

ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив", колись велике підприємство хімічної промисловості, засновано 2002 року, входило в корпорацію "Украгрохімхолдинг".

Згідно з даними судового реєстру, у квітні 2025 року завод визнано банкрутом і відкрита ліквідаційна процедура, наразі завод в стані припинення.

В матеріалах суду зазначається, що у 2022 році в справі про банкрутство заводу була відкрита процедура санації строком на п'ять років 11 місяців, але у квітні 2025 року вона була достроково припинена.

План санації, зокрема передбачав відновлення виробництва та збільшення обсягів випуску продукції за рахунок укладення довгострокового договору на переробку давальницької сировини для виробництва добрив фосфоритів, азотної і сірчаної кислоти, аміаку, калію хлористого, природного газу, біг-бегів.

Половину боргів заводу мали списати (до початку війни вони досягли 1 млрд грн), а решту розтермінувати на шість років.

Однак, як йдеться в матеріалах суду, після початку повномасштабної війни завод втратив можливість достатнього забезпечення сировиною, яка, зокрема, надходила у морські порти України, але ще частково отримував її з використанням портів Румунії і залізничним транспортом, і в 2023 році відновлював виробництво, частково сплачуючи поточну заборгованість.

Однак у 2024 році завод фактично не випускав продукцію, і в березні 2025 кредитори одноголосно прийняли рішення звернутись до суду з клопотанням про визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

За даними НКЦПФР на вересень поточного року, ТОВ "Украгрохімхолдинг" володіє 85% статутного капіталу ПрАТ "ДЗМД", ще майже 15% належить Сергію Лісковському.

За даними opendatabot, власником ТОВ "Украгрохімхолдинг" є громадянин Німеччини Вольфганг Фрізе через кіпрську "Велонір Констракшнз Лтд".