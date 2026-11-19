АТ "Укрзалізниця" отримало п'ять нових вантажопасажирських автомобілів для аварійно-відновлювальних робіт, тоді як загалом до кінця року планується поставити 12 таких автомобілів, повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимир Шемаєв.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в четвер, передача автомобілів відбулася в межах проєкту RELINC за підтримки Світового банку та країн-партнерів.

"Покращення умов праці наших залізничників є послідовною політикою Міністерства і Укрзалізниці, і ми плануємо масштабувати такі ініціативи завдяки підтримці наших міжнародних партнерів", – зауважив Шемаєв.

У відомстві зауважили, що відповідна техніка допоможе ремонтним бригадам оперативніше діставатися до пошкоджених об'єктів, а також перевозити працівників, колійний інструмент та засоби малої механізації.

Окремо у міністерстві додали, що загалом в межах проєкту з 2023 року для потреб "Укрзалізниці" придбано 200 вагонів-фітингових платформ та 89 одиниць будівельної техніки для ремонту мостів.

Серед іншого, триває виробництво 20 сучасних електровозів.