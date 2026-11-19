КНР, США та РФ виступили зі спільною заявою за підсумками зустрічі лідерів у китайському м. Шеньчжень у четвер, в якій, зокрема, йдеться про те, що вони обговорили питання енергетичної безпеки та планують збільшити виробництво й постачання нафтопродуктів.

"Три країни планують збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів на благо всіх країн світу. Три країни підтверджують важливість стабільних поставок енергоносіїв", – йдеться в тексті заяви під назвою "Мирна декларація глав держав Китаю, Росії та США", опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ КНР.

У заяві також зазначається, що КНР, РФ та США "як постійні члени Ради Безпеки ООН прагнуть сприяти реформі Організації Об'єднаних Націй, щоб вона могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та виконувати свою основну місію щодо підтримання міжнародного миру та безпеки". Також очільники КНР, РФ та США заявили про необхідність дотримання імунітету державних посадовців і що вони "дійшли згоди, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні інституції не повинні зловживати своєю юрисдикцією".

Глави держав трьох країн ще раз наголосили, що ядерну війну не можна виграти і її не можна вести. "Три країни вестимуть діалог щодо зменшення ядерних ризиків та запобігання ядерному розповсюдженню", – йдеться в спільній заяві.

Російсько-українська війна та удари по Ірану в документі жодним чином не згадуються. Натомість зазначається, що глави трьох держав "обмінялися глибокими думками щодо поточної міжнародної ситуації та висловили відданість підтримці стратегічної стабільності та міжнародної безпеки".

Як повідомлялося, раніше в четвер в Шеньчжені відбулася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка, за даними російських ЗМІ, тривала 35-40 хвилин. Після цього відбулася зустріч Трампа з генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої президент США заявив, що США та КНР спільно прагнуть сприяти завершенню російсько-української війни. "Ми разом шукаємо способи допомогти в питанні війни між Росією та Україною… Гадаю, я можу говорити від імені нас обох", – сказав він, звертаючись до Сі.

Пізніше почалася тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна, на якій президент США заявив про важливість співпрацю над нерозповсюдженням ядерної зброї, і що військові операції проти Ірану проводилися саме з цією метою. Говорячи про роботу над завершенням російсько-української війни, президент США сказав: "Я думаю, що ситуація розвивається". "Я вважаю, що Путін – і, сподіваюся, й інша сторона – хотіли б, щоб війна в Україні закінчилася", – додав Трамп.

Путін у свою чергу заявив про "спільну відповідальність" трьох сторін "за підтримання міжнародного миру та безпеки" і що їх спільною метою є "зберегти та зміцнити систему міжнародного права". "Наші країни мають чимало спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема, звісно, конфлікту в Україні", – стверджує очільник держави-агресора.

Сі Цзіньпін в свою чергу нічого не сказав стосовно війни в Україні, заявивши лише, що КНР, РФ і США мають співпрацювати у вирішенні глобальних проблем, спільно захищати мир і стабільність, але наразі світ переживає зміни, що набирають обертів, і спокою на планеті немає. Він також заявив, що ядерну зброю має бути повністю заборонено та знищено у всьому світі.

Після заяв політиків відкрита частина зустрічі завершилася, надалі вона продовжилася без представників ЗМІ за зачиненими дверима.

Наразі зустріч завершилась, Трамп вилетів до США.