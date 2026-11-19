Північний інвестиційний банк (Nordic Investment Bank, NIB) надасть Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) кредит EUR70 млн на 10 років для фінансування проєктів "зеленого" відновлення в українських громадах, які стикаються зі значними фінансовими труднощами через війну, повідомляє пресслужба НЕФКО.

"Підтримка відновлення України потребує значних ресурсів і міцних партнерських відносин. Зміцнення стійкості країни має важливе значення для стабільності всього нашого регіону та повністю відповідає оновленій місії NIB. Поєднавши фінансування NIB із багаторічним досвідом роботи НЕФКО в Україні та завдяки підтримці Європейського Союзу й міжнародних партнерів, ми зможемо мобілізувати капітал для відновлення критично важливих комунальних послуг та розбудови міцнішої й стійкішої інфраструктури на майбутнє", – заявив президент і генеральний директор NIB Андре Куусвек.

Уточнюється, що кредитні кошти буде спрямовано українським громадам через НЕФКО для реалізації проєктів у сферах водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання, енергоефективної модернізації громадських будівель, зокрема шкіл, а також впровадження рішень у сфері відновлюваної енергетики. Фінансування здійснюється в межах другого етапу програми НЕФКО з підтримки проєктів "зеленого" відновлення України та сприятиме відбудові за принципом "відбудувати краще, ніж було".

Як повідомлялось, у червні 2026 року НЕФКО оголосила про відновлення кредитування українських громад після перерви, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Програма "зеленого" відновлення України НЕФКО передбачає впровадження моделі змішаного фінансування, що поєднує доступні довгострокові кредити з інвестиційними грантами, гарантіями та технічною допомогою. Такий підхід дасть можливість фінансувати вкрай необхідні громадські проєкти в умовах війни, що триває, адже інвестиційні гранти зменшують фінансове навантаження на позичальників, тоді як гарантії сприяють залученню довгострокового фінансування попри підвищені ризики.

"Ця угода з NIB є практичним втіленням північноєвропейського співробітництва, спрямованого на допомогу українським громадам у відновленні критично важливих послуг та інвестуванні в більш екологічне стале та стійке майбутнє. Поєднання грантів ЄС, гарантій і технічної допомоги ЄС та країн Північної Європи дасть змогу відновити кредитування громад з урахуванням надзвичайно складних умов триваючої війни. Спільними зусиллями ми зможемо підтримувати інвестиційні проєкти, які не лише задовольняють нагальні потреби сьогодення, а й закладають підґрунтя для довгострокового відновлення", – зазначив керуючий директор НЕФКО Тронд Мое.

Загалом включно з кредитом NIB на суму EUR70 млн на "зелене" відновлення українських громад відповідно до стандартів ЄС буде залучено близько EUR117 млн. Це сприятиме переходу України до "зеленої" економіки та її довгостроковому шляху до європейської інтеграції. Внесок Європейського Союзу передбачає EUR40 млн на фінансування інвестиційних грантів, EUR5,15 млн – на технічну допомогу, а також гарантії на суму до EUR63 млн. Крім того, програма включає спільні гарантії країн Північної Європи на суму EUR7 млн, а також EUR2 млн на технічну допомогу для підготовки проєктів, що надаватимуться через Північний фонд екологічного розвитку під управлінням НЕФКО.

Наразі триває підготовка громадських проєктів в рамках цієї нової програми. НЕФКО очікує, що підписання першої кредитної угоди на умовах нової моделі змішаного фінансування для громад відбудеться в першому кварталі 2027 року. Програма реалізується за підтримки Європейського Союзу через Ukraine Investment Framework (UIF).

У межах першого етапу Програми "зеленого" відновлення України НЕФКО, започаткованого в липні 2022 року та повністю профінансованого за рахунок грантових коштів, вдалося залучити понад EUR500 млн від ЄС та країн Північної Європи. Завдяки грантовій програмі підтримку отримали понад 100 проєктів у 35 громадах, з яких близько 40 уже завершено. Інвестиції спрямовувалися на підвищення енергоефективності, зокрема модернізацію систем централізованого теплопостачання, громадських будівель, систем водопостачання та відведення, поводження з відходами, а також впровадження рішень з розвитку відновлюваної енергетики.

Міжнародну фінансову організацію НЕФКО засновано у 1990 році п'ятьма країнами Північної Європи – Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією та Швецією. Штаб-квартира розташована в Гельсінкі (Фінляндія).