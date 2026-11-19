Американська компанія Tesla продовжить збільшувати обсяги виробництва на підприємстві в Шанхаї, заявив головний виконавчий директор компанії Ілон Маск у четвер.

Він зробив цю заяву під час зустрічі з головою Китайського комітету сприяння розвитку міжнародної торгівлі Жень Хунбінем, згідно з повідомленням Yuyuan Tantian, афілійованого з китайською державною телерадіокомпанією CCTV.

У січні-жовтні з конвеєра шанхайського заводу Tesla зійшло близько 810,9 тис. електромобілів моделей Model 3 і Model Y, що на 21,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Експорт зріс удвічі – майже до 421 тис. автомобілів.

Наразі виробнича потужність підприємства перевищує 950 тис. електромобілів на рік. 98% комплектувальних, що використовуються під час складання, закуповуються в Китаї. Продукція заводу експортується, зокрема, до країн Європи, а також до Південної Кореї та Австралії.