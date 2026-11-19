АТ "НАЕК "Енергоатом" з початку 2026 року сплатило 52,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів до державного і місцевих бюджетів, зокрема, 7,9 млрд грн дивідендів.

"Енергоатом" є одним із найбільших платників податків у країні та забезпечує повну і своєчасну сплату податкових зобов'язань, підтримуючи в умовах війни не лише енергетичну безпеку, а й фінансову стійкість держави", – зазначили у компанії.

У 2025 році "Енергоатом" оплатив ПСО на 168,546 млрд грн і перерахував до бюджетів усіх рівнів понад 44,6 млрд грн.

Кабінет міністрів України розпорядженням від 29 квітня 2026 року №399-р "Питання річних загальних зборів АТ "НАЕК "Енергоатом" затвердив чистий прибуток у сумі 18 688 306 075 грн, згідно з консолідованою фінансовою звітністю товариства за 2025 рік. 50% суми прибутку в розмірі 9 344 153 037,5 грн уряд скерував на виплату дивідендів до державного бюджету.