Український холдинг UBC Group, один зі світових лідерів з виробництва холодильного обладнання, сподівається за підсумками 2026 року збільшити обсяги продажів на 15-20% порівняно з 2025 роком – більш ніж до EUR350 млн, повідомив власник компанії Ігор Гуменний.

"Якщо брати обіг, то до довоєнного рівня ми повернулись вже у 2025 році, а цьогоріч сподіваємось вирости на 15-18%, або навіть до 20%, ще рік не закінчився. Так, коли ми втратили виробничі потужності, то просідали на 50-70%. Зараз ми фактично відновились і ростемо за рахунок зовнішніх ринків. А загальний наш обсяг цього року перевищить EUR350 млн", – повідомив він під час Business Breakfast від Forbes Ukraine на YouTube-каналі у середу.

Гуменний вважає, що однією з конкурентних переваг стало те, що компанія по суті замінила європейських виробників на ринку, "який займається холодом".

"Ми працюємо в В2В і виробляємо продукцію, пов'язану з холодом, скрині з морозивом, шафи зі скляними дверима з написами Heineken, Сосa-Cola – це все наші продукти плюс промо продукти, і оскільки працюємо з глобальними компаніями, то щоб рости нам нічого не залишається як йти за ними. Через те ріст у нас ситуативний, ми постійно адаптуємося і пристосовуємся", – підкреслив Гуменний.

Він розповів, що наразі у холдингу працює 3600-3700 працівників, але з початком війни змінилась географія виробничих потужностей, і якщо у Харкові до війни працювало біля 2,7 тис. чоловік, то зараз іх 500, в основному інженери, технічні спеціалісти, які не погоджуються виїжджати за межі рідного міста.

Водночас у Вінниці навпаки, до війни було 500-600 чоловік, то зараз більше 2 тис.

"З Харкова ми все вивезли у Болгарію, але технологічні роботи, конструкторські речі, пов'язані з металообробкою – ми все зберігаємо. І як тільки закінчиться війна, то ми дуже швидко, думаю, у Харкові відновимося", – вважає Гуменний.

Водночас він нагадав, що після початку повномасштабної війни і зупинення логістики з України і Болгарії у Центральну Азію UBC Group відкрила завод у Казахстані.

"В Казахстані ми зараз розширюємо кожен рік на 30-40% виробництво. Там працює десь 700 чоловік, і думаю, що в наступному році, якщо ми справимося з підготовкою персоналу, там буде вже більше тисячі" – розповів власник компанії.

За його словами, за рахунок масштабування в Центральній Азії в найближчі 5 років UBC Group планує там вирости орієнтовно в 4-5 разів.

За його оцінкою, загалом доля України в усій продукції, яку виробляє холдинг, становить десь 20%.

"Все інше, це все експорт або вироблене за межами України", – зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи планує компанія загальне масштабування продажів, наприклад досягнення EUR1 млрд, Гуменний зазначив, що для цього необхідно "хоча б прирости Африкою".

"Ми завжди хотіли дійти до мільярдних продажів, але наші ринки, на яких ми працюємо, ми або кращі в світі, або ходимо в трійку. І ці ринки обмежені. А для того, щоб вирости нам в три рази, це нам треба стати лідером в Африці і в Китаї", – зазначив він.

Він уточнив, що безумовно в Африці працювати легше, ніж в Китаї, і холдинг вже працює там.

"В 2030 році ми бачимо себе на ринку Африки, ми там уже ведемо бізнес, ми ділимо її на три групи країн, і нас цікавить центральна група від Нігеріі, Кот-д'Івуара – там взагалі 53 країни з 1,3 млрд населення. Цей ринок зростає, і більшість з них навіть неелектрифіковані, але росте народжуваність, споживання – е точка росту. Наприклад Nestle фокусується на Африці", – зазначив він.

Натомість говорячи про Китай, Гуменний зазначив, що компанія вже працювала там до 2008 року, і навіть зростала, але після початку кризи "ми змолодушничали і почали різати кости, закривати все, де не відповідають наші доходи з витратами".

Торкаючись питання загалом основних переваг компанії, Гуменний підкреслив, що в першу чергу це люди.

"Наша основна технічна перевага, і в бізнесі – це люди. Можливість залучати нових українців, які готові зростати. Але ми зараз їдемо ще на людському капіталі довоєнному, і це окрема розмова про стан України і людського капіталу, і це велика проблема", – підкреслив Гуменний.

Він розповів, що з початком війни довелось навіть міняти деякі технології на виробництвах "під жінок", і якщо з початку війни частка жінок складала 30-40%, то зараз 60-70%.

"І це такий спосіб адаптації – зменшувати можливості бізнесу щоб вистояти", – підкреслив він.

Торкаючись питання застосування в компанії штучного інтелекта (ШІ), Гуменний зазначив, що наразі UBC Group передивляє всі процеси через ШІ.

"Починаючи від дзвінка клієнта в Америці, закінчуючи підготовкою конструкторської документації в Казахстані чи в Вінниці, чи в Харкові. Всі процеси від входу до виходу ми зараз пропускаємо через ШІ, де можемо замінювати людей", – розповів власник холдингу.

Він додав, що є сформована структура, яка взаємодіє зі всіма структурними підрозділами, а далі робочі групи по кожному напрямку, які мають чіткі завдання.

"Як долаємо опір? Адміністративно", – додав він.

Відповідаючи на питання, чи готує він собі наступника, Гуменний підкреслив, що ніколи не був традиційним СЕО, і має декілька партнерів.

"Мене у компанії замінювати не потрібно, компанія функціонує, і компанія – це структура", – зазначив він.

Водночас, говорячи про можливий перехід права власності Гуменний зазначив, що хотів би бачити своїх дітей і дітей партнерів у цьому бізнесі.

"Але тут я можу тільки пропонувати. Сподіваюсь що діти стануть акціонерами, і вони вже є. Мій старший син працює в Узбекистані, Казахстані", – розповів він.

"З точки зору можливості продажі компанії, нам задавали питання, але ми залишаємось приватною компанією, для нас це бізнес, спосіб життя, і ми не одні такі у світі, хто не погоджується продавати. Наприклад, на німецькому ринку пива, наскільки я знаю, жодна німецька сім'я не погодилась продавати бізнес тому ж Heineken", – резюмував Гуменний.

UBC Group (Ukrainian Beer Company) – провідний світовий торгово-промисловий холдинг у сфері холодильної техніки та промо-продуктів. До структури групи входять заводи Green Cool (Вінниця), UBC Promo (Харків) та UBC Сool (Дергачі). Клієнтами групи є, серед іншого, Pepsi, Heineken, Carlsberg та Nestlé.

Виробництво брендованої продукції (парасолі, тенти, барні меблі) на базі UBC Promo у Харкові після обстрілів 2025 року триває, водночас частину замовлень дублює болгарський завод групи.

У межах глобальної стратегії на 2026 рік холдинг планує наростити присутність у Західній Європі та Північній Африці на 30%. Для диверсифікації ринків UBC Group відкрила офіс у Дубаї (ОАЕ), інвестувала EUR25 млн у будівництво заводу в Казахстані та переорієнтувала менеджмент на ринки США, Канади та Азербайджану.