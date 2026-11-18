Повторний аукціон із продажу стягнутого у дохід держави ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" (ДГЗК) знову не відбувся через відсутність покупців, хоча стартова ціна була знижена вдвічі порівняно із першим аукціоном місяць тому – до 912 млн 292,882 тис. грн (без ПДВ).

Згідно із інформацією у системі "Прозорро.Продажі", третій аукціон з продажу ДГЗК призначений на 21 грудня: це буде гібридний голландський аукціон на пониження ціни зі стартової, яка дорівнює стартовій ціні на другому аукціоні.

Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат раніше належав підсанкційному російському мільярдеру Михайлу Шелкову, який постачав титанову продукцію підприємствам військово-оборонної промисловості Росії. Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) прийняв рішення щодо його стягнення у дохід держави у вересні 2024 року

Так само не відбувся й повторний аукціон з продажу за зниженою вдвічі ціною – до 207 млн 747,94 тис. грн (без ПДВ) – пулу активів зі 100% ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" та прав вимоги до нього, стягнутих у дохід держави рішеннями ВАКС від серпня 2023 року та вересня 2025 року.

Згідно із інформацією у системі "Прозорро.Продажі", третій аукціон з продажу "Мотордеталь-Конотоп" так само призначений на 21 грудня: це буде гібридний голландський аукціон на пониження ціни зі стартової, яка дорівнює стартовій ціні на другому аукціоні.