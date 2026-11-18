Підприємствам потрібні передбачувані правила, щоб зберігати критично важливих фахівців і планувати виробництво, тому Міністерство економіки та довкілля працює над спрощенням процедур підтвердження критичності через Кординаційний центр та усуненням технічних проблем із бронюванням через "Дію", повідомив міністр Олександр Кравченко за результатами чергового засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України у середу.

"Наступний крок – разом із Міноборони та Мінцифри опрацювати пропозиції бізнесу щодо більшої передбачуваності механізму бронювання", – написав він у Facebook.

Як повідомлялося, 23 жовтня Кабінет міністрів фіналізував зміни у системі бронювання, відокремивши критичність підприємств від економічних показників та оновивши галузеві й регіональні критерії. Уряд також знизив максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК зі 100% до 95% із можливістю подання обґрунтованого звернення до спеціального Координаційного центру у разі потреби збільшення квоти, а також анонсував механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання щодо регулярного добровільного залучення працівників до військової служби.

Уряд також утворив Коордцентр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану. Основними завданнями центру є розгляд пропозицій державних органів щодо визначення критичності підприємств, збільшення обсягів бронювання та надання рекомендацій щодо скасування відповідних рішень у строк до одного місяця або до семи робочих днів у разі невідкладного розгляду.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що зміни необхідні через високі темпи надання відстрочок і необхідність уникнути зловживань, коли компанії штучно створюються для масового бронювання без реальної участі у виконанні важливих завдань.