Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтверджує свою обіцянку зробити все можливе, аби рішення про введення податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних-осіб підприємців (ФОП) було відкладено до кінця війни, але це залежатиме від тривалості війни.

"Я від себе обіцяв людям зробити все можливе, аби ми не приймали це рішення під час війни…, і я схильний виконати свої обіцянки. Але, знову ж таки, якщо війна ще буде три-чотири роки, я не впевнений, що цю обіцянку вдасться виконати", – зазначив він форумі "Діалог влади, громадянського суспільства та бізнесу", який пройшов у Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Я не говорю, що не вдасться, але те, що це питання стоїть дуже гостро з боку МВФ, це також правда", – додав голова комітету Ради.

В той же час Гетманцев також нагадав, що загалом є прихильником рішення щодо реєстрації всіх ФОП платниками ПДВ з відповідного порогу, щоб правила були однаковими для всіх суб'єктів господарської діяльності.

Щодо можливості бронювання ФОП, то заступник міністра економіки та довкілля Єгор Григоренко зазначив, що свого часу Міністерство економіки давало пропозиції, "хоча б частину ФОПів затягнути", але зараз знайти такий консенсус не виходить.

"Мені здається, що … до тих пір, поки у нас третина ФОПів це не зовсім ФОПи, до тих пір, поки ми не врегулюємо питання, в тому числі і через Трудовий кодекс, який непогано було б прийняти, ми тут консенсус щодо ФОПів не знайдемо. Чесна відповідь, але як є", – сказав заступник глави Мінекономіки.

Як повідомлялося, згідно із оновленою за результатами першого перегляду програмою розширеного фінансування EFF з МВФ до кінця грудня цього року необхідно подати правила щодо ухилення від сплати податків, щоб запобігти зловживанню спрощеним податковим режимом, а до кінця квітня наступного року – запровадити скасування звільнення від ПДВ для підприємців-спрощенців та підвищити поріг реєстрації платника ПДВ з 1 січня 2028 року.

Як повідомила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей наприкінці вересня, Україна досягла домовленості з донорами про встановлення стелі обороту ФОП, до якої вони можуть працювати без реєстрації платниками ПДВ, на максимальному рівні, дозволеному у Європейському Союзі, який складає EUR85 тис. на рік. За поточним курсом Нацбанку України EUR85 тис. дорівнюють 4,21 млн грн.

Початковий варіант програми, затвердженої наприкінці липня, передбачав прийняття закону з цими нормами до кінця березня цього року, а стеля була встановлена на рівні 1 млн грн, що викликало велику критику з боку спрощенців. 20 березня Мінфін опублікував на своєму сайті так званий великий податковий законопроєкт, який містив норму про обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ спрощенцями з доходами від 4 млн грн на рік. Але потім українська сторона змогла переконати Фонд у неможливості його проходження через Раду за поточної ситуації та необхідності відтермінування цих зобов'язань.

Наразі для ФОП на загальній системі оподаткування поріг обов'язкової реєстрації платником ПДВ становить 1 млн грн, тоді як для ФОП на спрощеній системі – 1167 мінімальних заробітних плат (мзп), що наразі складає 10 млн 91,05 тис. грн, а у 2027 році він може зрости до 11 млн 140,18 тис. грн, бо уряд пропонує підняти мзп на 10,4%.