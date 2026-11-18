АТ "Оператор ринку" та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) підписали меморандум про співпрацю, спрямований на поглиблення практичної підготовки студентів у сфері функціонування ринку електроенергії України та залучення молодих фахівців до енергетичної галузі.

Як зазначив "Оператор ринку" у Facebook у середу, партнерство передбачає поєднання академічних знань із практичним досвідом фахівців, які безпосередньо працюють на організованих сегментах ринку електроенергії.

"Для нас важливо, щоб майбутні економісти не лише вивчали теоретичні засади функціонування ринку електроенергії, а й розуміли, як він працює на практиці. Співпраця з університетом дає можливість ділитися експертизою компанії, підтримувати професійне становлення молоді та зацікавлювати студентів роботою в енергетичній сфері", – прокоментував в. о. генерального директора "Оператора ринку" Олександр Гавва.

Товариство пояснило, що у межах співпраці "Оператор ринку" долучатиметься до освітнього процесу КНЕУ: фахівці компанії проводитимуть для студентів лекції, консультації, семінари та практичні заняття, а також сприятимуть організації виробничої практики й стажування. Окрему увагу приділятимуть роботі ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР).

Крім того, практичний досвід "Оператора ринку" буде використовуватися у розробці навчальних програм, курсів і методичних матеріалів КНЕУ.

Як повідомлялося, у 2024 році "Оператор ринку" запровадив освітньо-соціальну програму щодо підвищення обізнаності про роботу ринку е/е. Всі кошти з її проведення перераховуються ЗСУ.

Програма проходить у форматі професійного інтенсиву від теорії до реальних кейсів та включає наступні пакети: "Модель ринку" (базовий курс для розуміння логіки функціонування енергосистеми, сегментів ринку, а також принципів формування ціни та торгівлі електроенергією); "Зелений+" (присвячений роботі виробників з ВДЕ та УЗЕ, умовам продажу електроенергії за різними сценаріями та перспективам інтеграції ВДЕ у ринок); "Розподілена генерація" (фокус на розвитку локальної генерації, механізмах балансування, участі малих виробників у ринку та технічних особливостях інтеграції в енергосистему); "Балансуючий ринок та виробники" (детальна інформація про можливості на ринку саме для виробників та принципи балансування системи, зокрема, команди, розрахунки та взаємодія на балансуючому ринку).

До проведення консультацій долучаються, зокрема, НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець", ПрАТ "Укргідроенерго", група компаній-учасників ринку, а також фахівці АТ "Оператор ринку".