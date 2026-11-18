Прогнозований обсяг фінансування Державної цільової соціальної програми покращення питного водопостачання України на період до 2035 року становить 350 млрд грн.

Це закріплено розпорядженням Кабінету міністрів України №1204-р, яким затверджено Державну цільову соціальну програму покращення питного водопостачання України на період до 2035 року.

Згідно з текстом програми, чверть необхідного фінансування, 87,5 млрд грн, буде знайдено за рахунок коштів державного бюджету, стільки ж за рахунок коштів місцевих бюджетів, половину, 175 млрд грн необхідно залучити з інших джерел.

Наразі централізованим водопостачанням забезпечено 97,2% міст, 89% селищ і лише 26,2% сільських населених пунктів України. Водночас 36% водопровідних мереж фізично зношені, 70% насосних станцій та майже всі споруди очищення питної води потребують реконструкції або модернізації.

Документом визначені стратегічні напрямки розвитку галузі, модернізації водної інфраструктури та підвищення якості питної води в українських громадах. Програма покликана комплексно розв'язати накопичені проблеми сфери централізованого водопостачання та створити умови для забезпечення населення якісною і безпечною питною водою.

"Ми маємо перейти від точкового реагування на проблеми водопостачання до системного оновлення всієї галузі. Саме для цього потрібна довгострокова державна програма, яка визначає пріоритети, підходи та напрями модернізації інфраструктури", – цитується у релізі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту слова заступника міністра Кирила Фесика.

Передбачається, зокрема, до 2035 року побудувати, відремонтувати або модернізувати 60 тис. км питного водопостачання, міське населення матиме на 100% доступ до цієї послуги, доля сільського збільшиться з 26,2% до 70%. Серед основних напрямків програми також реконструкція 5 тис. насосних станцій та 300 споруд очищення води; впровадження сучасних технологій водопідготовки та знезараження; розвиток лабораторного контролю якості питної води; підвищення надійності систем водопостачання та спроможності підприємств галузі.

Важливою складовою програми є євроінтеграційний напрям. Документ передбачає наближення української системи питного водопостачання до вимог Директиви ЄС 2020/2184 щодо якості води, призначеної для споживання людиною.

"Йдеться не лише про заміну зношених труб чи реконструкцію окремих об'єктів. Ми говоримо про комплексну трансформацію підходів до питного водопостачання: від джерела води та її очищення до постійного лабораторного контролю якості. Наша мета – поступово наблизити українську систему до європейських стандартів безпеки та якості питної води", – наголосив Фесик.

Затвердження програми формує основу для послідовної реалізації державної політики у сфері питного водопостачання до 2035 року. Наступним важливим етапом стане практична реалізація передбачених заходів та їхнє втілення в конкретні інфраструктурні проєкти у громадах.