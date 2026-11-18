Міністерство енергетики України закликає генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі відмовитися від призначення заступника керівника "Ростехнагляду" Олексія Ферапонтова заступником гендиректора – керівником Департаменту ядерної енергетики агентства.

"Міненерго України рішуче засуджує та виступає проти можливого призначення підсанкційного росіянина заступником гендиректора МАГАТЕ (…). Олексій Ферапонтов причетний до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької АЕС та поширення на неї російського регуляторного контролю", – йдеться у заяві Міненерго у Телеграм у середу.

Міністерство наголосило, що таке кадрове рішення неприпустиме, викликає занепокоєння та підриває незалежність МАГАТЕ.

Воно уточнило, що до Ферапонтова застосовано персональні санкції України відповідно до указу президента України від 12 лютого 2023 року №75/2023.

"росія демонстративно нехтує базовими принципами ядерної та радіаційної безпеки, атакуючи та захоплюючи ядерні об'єкти в Україні. Держава-агресор не повинна мати додаткові можливості для впливу на діяльність міжнародних інституцій через своїх представників", – наголосило Міненерго.

Як повідомлялося, раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з наміром гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі призначити заступника керівника "Ростехнагляду" Ферапонтова своїм заступником – керівником Департаменту ядерної енергетики.

МЗС пояснило свій протест причетністю Ферапонтова до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення ЗАЕС та поширення на неї російського регуляторного контролю.

Зі свого боку Міжнародна природоохоронна організація Greenpeace International звернулася з офіційним листом до Гроссі та надіслала його копії урядам усіх 35 держав – членів Ради керуючих МАГАТЕ із закликом відмовитися від призначення Ферапонтова на посаду заступника гендиректора агентства.

У зверненні, про яке повідомило "Greenpeace Україна", наголошується, що Ферапонтов перебуває під санкціями України, у квітні 2024 року він здійснив візит на незаконно захоплену Запорізьку АЕС.