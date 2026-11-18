Міністерство економіки та довкілля продовжує працювати над ідеєю створення Фонду страхування воєнних ризиків, в який держава внесе близько $1 млрд, а донори – від $2-3 млрд, та вже знайшло потенційні джерела для формування 80% державного внеску без підняття ставки податку на додану вартість (ПДВ), як це пропонувалося на початку, повідомив заступник міністра Єгор Григоренко, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"З тих пір, як була перша модель, насправді з'явилася і друга, і третя, і четверта ітерація. Це не те що ми сидимо і чекаємо (…) Коли я казав, що ми хочемо мобілізувати до $1 млрд з бюджету, ми, насправді, вже 80% цієї суми фактично знаємо, звідки взяти, і ПДВ там нема серед джерел", – сказав він на форумі "Діалог влади, громадянського суспільства та бізнесу", який пройшов у Києві.

"Тобто, підвищення ПДВ – це окрема дискусія, варто це робити чи не варто, але про це зараз ніхто мову не веде. $1 млрд – це без ПДВ, щоб одразу було зрозуміло", – зазначив Григоренко.

В той же час голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на форумі спрогнозував, що створити такий Фонд не вдасться, бо відсутні джерела для державного внеску.

За словами Григоренка, для обговорення технічних нюансів, зокрема франшизи, планується провести приблизно за два тижні окрему розмову з експертами аналітичних центрів.

Заступник міністра додав, що буде ще раунд дискусії з глобальним перестраховим ринком, де також обговорюватиметься доцільність франшизи у цій програмі страхування воєнних ризиків, бо франшиза 5% від основних засобів – це дуже значний показник, а стандартний розмір до 2% у цій програмі – це взагалі вже ні про що".

Григоренко уточнив, що наразі в Україні обсяги страхування воєнних ризиків тут становлять разом з міжнародними партнерами "десь $1-1,5 млрд на рік різного типу ризиків", але здебільшого це або товари в обороті, які пов'язані з експортно-імпортними контрактами, або проєкти відновлення, які фінансують міжнародні партнери.

"Основні засоби застрахувати практично неможливо. Є декілька винятків, але практично неможливо (…) Якщо прямо в прифронтових територіях ми знаходимося, там взагалі ніхто нічого не пропонує", – констатував заступник міністра.

За його даними, ринкові премії в регіонах правобережної України зараз складають на 8-10%, іноді навіть вище, з наближенням до прифронтових територій – до 15%, й вони дуже сильно виросли за останній рік.

Григоренко пояснив, що якщо вдасться сформувати таких Фонд страхування воєнних ризиків у розмірі $3-4 млрд й більше для покриття перших збитків, то глобальний перестраховий ринок готовий буде подвоїти цю суму.

"Ми виходимо на якесь покриття, яке вже співставне з сумами втрат. Оце те, над чим ми зараз прискорено працюємо", – підсумував заступник міністра.

Він окремо наголосив, що сформувати такий Фонд необхідно, бо 2026 рік може стати перший роком з початку повномасштабної агресії, якщо не брати до уваги 2022 рік, коли обсяги руйнувань від російських атак перевищать обсяги капітальних інвестицій, які оцінюється "трошки менше ніж $10 млрд".

"І це, насправді, вперше з початку війни ми в такій ситуації, коли у нас починається реальна ерозія капіталу: коли ми втрачаємо більше в приватному секторі, ніж встигаємо відновлювати", – зазначив Григоренко.

За його словами, за такої ситуації Україна втрачатиме не тільки податкові надходження, але й базу для подальшого ривка відновлення, бо зникне базова промислова інфраструктура.

"Нам треба щось робити зараз, компенсувати те, що втрачається, більш жвавою інвестиційною динамікою", – заявив заступник міністра економіки та довкілля.