Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до Верховної Ради із закликом включити до розкладу найближчих пленарних засідань та ухвалити в першому читанні законопроєкт №14087 про лібералізацію земельних відносин, повідомила асоціація в середу.

На переконання компаній – членів асоціації, цей документ є важливим для захисту вже здійснених і майбутніх інвестицій, а також для підготовки України до економічного відновлення. За інформацією організації, проєкт закону усуває правову невизначеність у застосуванні Земельного кодексу щодо права українських юридичних осіб із часткою іноземного капіталу набувати та зберігати у власності земельні ділянки несільськогосподарського призначення.

У ЄБА зазначають, що ухвалення ініціативи дозволить мінімізувати ризики безпідставного оскарження майнових прав інвесторів, забезпечити безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану та посилити довіру міжнародного бізнесу до української правової системи.

Як повідомлялося, 14 січня 2026 року парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував прийняти законопроєкт №14087 за основу. Документ, зокрема, передбачає розширення доступу до земельних ресурсів, запровадження електронної системи взаємодії у сфері землеустрою, удосконалення механізму конфіскації земельних ділянок із їх подальшим обов'язковим продажем на торгах, а також можливість фінансування підготовки ділянок до продажу за рахунок небюджетних коштів із подальшою компенсацією витрат переможцем аукціону.